A célegyenesbe fordult az elektromos rollerek szabályozása: mint arról a közelmúltban beszámoltunk, gyakorlatilag már csak a minisztériumi aláírásra vár, hogy több évnyi homályt követően jogi kereteket kapjon ezek használata.

A jelenleg ismert részletek alapján annyit tudni az új szabályozásról, hogy a maximum 25 km/órás sebességre képes elektromos rollerek és kerékpárok jogi értelemben kerékpároknak minősülnek, az ennél gyorsabb elektromos hajtású kétkerekűeket azonban már segédmotoros kerékpároknak tekintik.

Eddig úgy tűnt, a két kategória között a sisak viselése jelenti majd a legnagyobb különbséget, az Origo kérdésére azonban az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) megerősítette, hogy

az uniós irányelvek módosításának értelmében megváltozott a kötelező felelősségbiztosításra kötelezett járművek köre, ami az elektromos rollerek egy részét is érinti.

A portál arról is érdeklődött a tárcánál, a 25 km/óra feletti sebességre képes e-rollerek használatához szükséges-e (AM kategóriás) jogosítvány. Erre az a válasz érkezett, hogy „ez a kérdés is jelenleg kidolgozás alatt áll”, mivel azt csak a szabályok véglegesítése után, illetve azokhoz igazodva lehet majd meghatározni.