Búcsúzik a VW Golf, ez jön helyette!

Olyan tágas, mint a Golf, olyan olcsó, mint a Polo: ezt ígéri frissen bemutatott újdonságáról a Volkswagen. Az ID.2all tanulmányautóval megelőlegezett szériamodell a moduláris elektromos padlólemez (MEB) új generációs, belépő szintű verziójára fog épülni, és a tervek szerint 2025-ben lép piacra.

Míg a VW jelenlegi villanyautói hátsó- vagy összkerékhajtásúak, az MEB Entry platform nagy újdonsága az elsőkerék-hajtás. Az ID.2all szériaváltozata is így kerül majd piacra: egy darab villanymotorja 166 kW (226 LE) csúcsteljesítményre lesz képes, amivel nem egészen 7 mp alatt gyorsul majd 100 km/órára. A végsebesség 160 km/óra. A WLTP szabvány szerinti átlagos hatótávolság eléri a 450 kilométert. Otthon 11 kW-tal tölthető az autó, de gyorstöltésre is lesz lehetőség: ekkor 20 perc alatt 80%-ig tölthető az akkucsomag.

Tényleg nem lesz többé Golf?!

Ami cikkünk nyitó felvetését illeti, azaz hogy az ID.2all érkezésével búcsút int a Golf, arról konkrét hivatalos nyilatkozat még nem született, a cég vezető tisztségviselői azonban több interjúban is utaltak már arra, hogy a most futó, 2019-ben bemutatott Golf lehet a legendás széria utolsó képviselője, illetve Észak-Amerikában már be is szüntették a modell forgalmazását. Ha tehát az ID.2all érkezésekor forgalomban lesz is a Golf, idővel vélhetően az ID.3-mal közösen veszik át a kategóriateremtő kompakt ferdehátú helyét a portfólióban.