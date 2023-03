Minden eddiginél nagyobb Alfa Romeo érkezhet

2026 után felsőbb méretosztályba lépünk – árulta el az Alfa Romeo első számú embere egy angol lapnak adott interjújában. Jean-Philippe Imparato vezérigazgató 2027-re a Giulia fölé sorolt szedánt, 2028-ra pedig a Stelviónál is nagyobb, potenciálisan akár három üléssorral is kapható szabadidőjárművet ígér – mindkettőt tisztán elektromos hajtáslánccal.

Ez utóbbi nem meglepő, hiszen eddigre a mostani legnagyobb Alfák – azaz a Giulia és a Stelvio – is átállnak az akkumulátoros elektromos hajtásra.

Az alapokat mindkét típuscsaládnál (azaz a közép- és a felsőkategóriás modellpárosnál egyaránt) a Stellantis csoport vadonatúj elektromos padlólemezének legnagyobb változata, az STLA Large platform adja majd. Ez kiemelkedően nagy (tudomásunk szerint akár 118 kWh) kapacitású akkumulátor beépítését teszi lehetővé, ami az elsőként érkező, kedvezőbb légellenállású limuzin esetében 700 kilométert megközelítő hatótávolságot eredményezhet. Ha ennél messzebb mennénk, a 800V-os elektromos hálózatból adódó, nagy töltési teljesítmény villámgyors energiafelvételt engedélyez; a 10-80%-os töltési ciklus elvieken kevesebb mint 20 perc alatt letudható (megfelelő töltő infrastruktúra rendelkezésre állása esetén.)

Nem csak messzire megy, de nagyon erős is lesz az új széria: az egymotoros alapmodelltől 260 kW (353 LE) körüli csúcsteljesítményre számítunk, de minden bizonnyal lesz dupla villanymotoros, kétszer ilyen erős variáns is, a csúcson pedig a Quadrifoglio modell áll majd három (várhatóan elöl egy, hátul kettő) villanymotorral, ezer lóerőt meghaladó teljesítménnyel. Ez utóbbival aligha találkozunk a szabadidőjárműben, de a csúcsmodell ott is elérheti a 600 kW-ot (816 LE.)

A modellek várható dizájnjával kapcsolatban csak találgathatunk; annyi bizonyos, hogy az Alfa Romeo jellegzetes háromlevelű lóherét formázó, stilizált orrkialakítása hangsúlyos szerepet kap, még ha hűtőlevegőt nem is kell szállítania a motorhoz.

Nyitóképünkön a 2022-es Alfa Romeo Giulia SWB Zagato tanulmányautó látható.