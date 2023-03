Hamarosan leleplezi új plug-in hibrid szupersportkocsiját a Lamborghini. A leendő típust egyelőre csak LB744 kódnéven ismerjük; az elnevezés stílusos, hiszen a márka szokásához híven a csúcsteljesítményre utal, csakhogy nem lóerőben, hanem az elektromos járműveknél szokásos kilowattban – ez egyébként 1015 lóerőnek felel meg.

Ezer lóerős lesz a hibrid Lamborghini 1 /12 Balra a villanymotorral kombinált váltómű, jobbra a V12-es Balra a villanymotorral kombinált váltómű, jobbra a V12-es Fotó megosztása: 2 /12 Itt látszik, milyen kevés helyet foglal az akkucsomag Itt látszik, milyen kevés helyet foglal az akkucsomag Fotó megosztása: 3 /12 A váltó két vége, közelről A váltó két vége, közelről Fotó megosztása: 5 /12 Fotó megosztása: 6 /12 Fotó megosztása: 7 /12 Fotó megosztása: 9 /12 Fotó megosztása: 10 /12 Fotó megosztása: 11 /12 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az LB744 minden elemében vadonatúj lesz. Új fejlesztésű a 6,5 literes, V12-es szívó benzinmotor, amely a Lamborghini eddigi legkönnyebb tizenkét hengeres blokkja: 218 kilogrammos tömegével 17 kilóval könnyebb az Aventador V12-esénél. Ez utóbbihoz képest pont 180 fokkal elforgatva építik be; maximális teljesítménye 825 lóerős 9250/percnél – innen még további 250-et foroghat a motor, mielőtt 9500/percnél leszabályoz. A nyomatéki csúcs 725 Nm 6750/percnél. A blokk 128 lóerő/liter fajlagos teljesítménye a legmagasabb a Lamborghini V12-esek történetében. A motor optimalizált gázáramlást, valamint 11,8 helyett 12,6:1 sűrítési viszonyt kapott.

A motor és a nyolcfokozatú duplakuplungos sebességváltó közé szerelték be a három villanymotor egyikét: egy 110 kW-os (150 LE), 150 Nm-es egységet, ami egyben az indítómotort is helyettesíti. A másik kettő villanymotor a két első kereket hajtja, így valósítva meg az elektromos összkerékhajtást.

A két első motor oldalanként 350 (együttesen tehát 700) Nm-t állít elő, a 18,5 kilogrammos villanymotorok csúcsteljesítménye 110 kW (150 LE). Az autó képes csak ennek a két villanymotornak a segítségével haladni, extra teljesítményigény esetén a hátsó villanymotor is bekapcsolható az emissziómentes hajtásba.

Nagyon sokáig persze nem tud tisztán elektromosan haladni az autó, hiszen a nagy fajlagos teljesítményű lítium-ion akkumulátor igen kompakt (155 x 30 x 24 cm), maximális kapacitása csak 3,8 kWh. Ha hálózatról töltenénk, 30 perc alatt bármely 7 kW-os váltóáramú egységről telepumpálhatjuk, de az autóra is rábízhatjuk a töltést, akár a regeneratív fékrendszeren keresztül, akár közvetlenül a V12-es benzinmotorról – utóbbi esetben 6 perc alatt fullon van az apró akku.

Az imént csak érintőlegesen említettük, pedig a nyolcfokozatú sebességváltó a hajtáslánc egyik legfontosabb eleme. Az olajfürdős tengelykapcsolókkal szerelt egység a hosszirányban beépített V12-es mögött, keresztben helyezkedik el. Így elfér az akkumulátor, a tengelytávot nem kellett indokolatlanul megnyújtani, és javult a tömegelosztás. Érdekesség, hogy ez a harmadik olyan V12-es a Lamborghini történetében, amely keresztben beépített váltót kap: az első a Miura volt 1966-ban, a második pedig az Essenza SCV12, ahol ráadásul teherviselő elem volt az erőátviteli egység.

a videó a hirdetés után indul

A váltó három helyett kettő tengelyt alkalmaz – a hátramenetet a villanymotorok intézik, alaphelyzetben az első kettő, de ha gyorsan tolatnánk, a harmadik is belép, így összkerékhajtással menhetünk hátrafelé. Az egyszerűsített szerkezet könnyebbé (193 kg) és kompaktabbá (56 x 75 x 58 cm) teszi a váltót, míg a korábbi hét helyett nyolc áttétel a takarékosság és a jobban optimalizálható fordulatszám záloga. Nem mellékesen gyorsabban is kapcsol, mint a Huracán hétfokozatú egysége, ráadásul a bal oldali váltófület behúzva tartva a váltó lassításkor több fokozatot is visszavált, ahogy a lassulás és fordulatszám-csökkenés üteme diktálja.

Az ígéretek szerint a plug-in hibrid hajtáslánc 30%-kal takarékosabb lesz, mint az Aventador LP 780-4 Ultimae hagyományos V12-es egysége, ami pedig a WLTP szabvány szerint is 18 litert fogyaszt 100 kilométeren.