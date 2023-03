Tovább növeli eddig évi közel kétmillió járművet felölelő, globális termelési kapacitását, ennek jegyében újabb óriási gyárlétesítményt, úgynevezett Gigafactoryt nyit a Tesla – jelentette be Elon Musk, a márka vezérigazgatója az Investor Day nevű eseményen. Az új létesítményt Mexikóban, azon belül az északi határhoz közel eső Nuevo Leon államában húzzák fel, melynek értéke a Reuters cikke szerint meghaladja az 5 milliárd dollárt.

Úgy tudja a hírügynökség, hogy a hatodik Tesla Gigafactory esetében a beruházás mértéke akár a 10 millió dollárt is elérheti, holott eleinte 1 millió dolláros befektetéssel kalkuláltak. Az nem derült ki, hogy évente hány autót terveznek gyártani Monterrey közelében, az viszont igen, hogy az új üzem akár hatezer új munkahelyet teremthet, ahogyan az is körvonalazódik már, hogy akkumulátorgyártás szempontjából fontos szerepet tölthet be.

Our next Gigafactory will be in Mexico, manufacturing our next-gen vehicle pic.twitter.com/bk0IKrGtaZ — Tesla (@Tesla) March 2, 2023

Mindenki olcsóbb Teslát remélt, de mást „jelentett be” Musk

Előzetesen arra lehetett számítani, hogy Musk az új, megfizethető Tesla érkezését jelenti majd be, ehelyett arról beszélt, hogy a márka következő generációs járműveinek gyártási költségeit az eddigiek felére, azaz nagyjából 25 ezer dollárra csökkentené.

Az MTI szemléje szerint Musk a három és fél órás előadásában elmondta, azért tartják fontosnak ezt a lépést, mert sokan továbbra sem engedhetik meg maguknak, hogy Teslát vegyenek, bár így is nagy a kereslet a márka modelljei iránt. Franz von Holzhausen azt is kiemelte, ez szükséges ahhoz, hogy 2030-ra az amerikai márka képes legyen évente 20 millió járművet előállítani – ezt kisebb egységek gyártásával, majd azok összeszerelésével szeretnék elérni.

Szó esett ugyan arról is, hogy az autók továbbfejlesztése is tervben van a költségoptimalizálás mellett, ami többek között kevesebb vezeték és tranzisztor használatát jelentené.

Az előadás hatására a Tesla-részvények több mint 5 százalékpontot rontottak a tőzsdén, ami leginkább a konkrétumok mellőzése okozta csalódással hozható összefüggésbe.

A rivális eközben a Teslát magasztalja

Érdekesség, hogy a nemrégiben új vezérigazgató irányítása alá került Toyota két, neve elhallgatását kérő műszaki menedzsere a Teslát dicsérte műszaki megoldásai miatt.

„Ha lehúzzuk a Model Y bőrét, egy igazi műalkotás van alatta. Ez hihetetlen” – mondta az egyik az Automotive Newsnak, míg egy másik már egyenesen arról beszélt, hogy a japánoknak teljesen tiszta lappal kell kezdeniük, a Tesla ugyanis egy teljesen másik gyártási filozófiát követ.