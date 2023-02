A tervek szerint 2026-ban már át is adják a kétszer kétsávos, 750 méter hosszú Duna-hidat Mohácsnál. Nemrégiben új mérföldkőhöz érkezett a projekt, ugyanis jóváhagyták a hosszú ideje napirendi ponton lévő átkelő híd kiviteli terveit – írja a Vg.hu.

A híd, illetve a hozzá csatlakozó M6-os autópálya, valamint az 51. számú főút közötti úthálózat terveit a Speciálterv Építőmérnöki Kft. készítette, melyből kiderült az is, hogy a híd hármas tagolású, acélszerkezetű lesz, a felülete pedig 18 ezer négyzetméter.

Támaszkiosztását klasszikus, kosárfüles kialakítással, azon belül 270, 250, illetve 230 méteres felosztással tervezték meg, így elkerülve azt, hogy a támaszok védett területeken helyezkedjenek el. Szerkezeti magassága 2,75 méter, míg pályaszint feletti ívtartó magassága 37,62 méter.

Az 51-es főút és az M6-os autópálya közötti kapcsolat mellett azért is bír jelentőséggel a mohácsi Duna-híd, mert a későbbiekben a déli országos közúti gyorsforgalmi gyűrű részévé válhat, a nemzetközi teherforgalomnak is átkelést biztosítva a folyón. A híd déli oldalára szánt, egyoldali, kétirányú kerékpárút pedig nemcsak a helyi hálózatban töltene be szerepet, hanem a térség EuroVelo kerékpárút-hálózatában is.

Pákovics Gábor, a város polgármestere a Mohács Városi TV-ben nyilatkozott Duna-híd helyzetéről. Elmondta, hogy a következő lépcsőt már a közbeszerzési eljárás elindítása jelenti, amire várhatóan még 2023 első negyedévében sor kerül. Ezt követően 2024-ben veheti kezdetét az építkezést, a munkálatok pedig 2026-ra, a mohácsi csata emlékévére fejeződhetnek be, amennyiben tartani tudják az ütemtervet.