Jelenleg 610 és 630 forint környékén mozog a benzin és a gázolaj ára átlagosan, legutóbb pénteken változtak az árak, de most szerdán is csökkenni fognak. Január elején még sokkal közelebb voltunk a 700 forinthoz, sőt a gázolaj bőven át is lépte azt.

Európában a jegyzésárak mind a kőolaj mind a termékjegyzésárak azt mutatják, hogy a helyzet abszolút normalizálódott – nyilatkozta nemrég a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.

Tavaly március óta szinte töretlenül csökken a Brent olaj ára, ma már csak 83 dollárba kerül hordónként. A főtitkár Grád Ottó szerint a világpiaci folyamatok mellett az elmúlt hónapokban erősödő forint miatt is csökkenhetnek az árak itthon kedvező esetben.

Ha nem történik semmi váratlan, illetve komolyabb változás az üzemanyagpiacon, akkor akár néhány héten vagy 1-2 hónapon belül elérhetjük a régen vágyott 600 forintos üzemanyagárat is – jelentette ki.