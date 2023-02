Az üzem központi egységeként szolgáló kommunikációs központ esetében jelenleg a szerkezeti épülethéjat húzzák fel, valamint megkezdődtek a belső műszaki és szerelési munkálatok is. A kommunikációs központ számos funkciót tölt majd be: itt kap helyet az üzem legtöbb irodája, illetve az étterem is.

Megkezdődtek a belső munkálatok a képzési központnál is, ahol hamarosan bezárul a külső épülethéj. Ez az épület ad majd otthont a szeptemberben induló, helyi oktatási partnerekkel kialakított duális képzésnek is, amelynek keretében száz technikustanuló csatlakozik a debreceni csapathoz. A BMW duális szakképzési programjába jelenleg is várják az érdeklődő diákok jelentkezését.

A 2022 novemberében bejelentett, 500 munkahelyet teremtő akkumulátor-összeszerelő üzem építési munkálatai is a tervek szerint haladnak, már állnak az épület vázát adó oszlopok. Ebben az csarnokban szerelik majd össze a BMW hatodik generációs akkumulátorcelláit, amelyek később az autók padlólemezébe kerülnek.

Az építési munkálatok mellett a BMW toborzási aktivitása is egyre intenzívebb, jelenleg is mintegy 70 nyitott pozícióra közel 400 munkatársat keresnek.