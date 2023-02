Azon autósok számára, akik rendszeresen járnak a szomszédos Ausztria autópályáin triviálisnak tűnhet, hogy bizonyos szakaszokon plusz díjat kell fizetni, viszont akik csak nagyon ritkán kirándulnak arra, azoknak meglepetés lehet a plusz díjazás.

Egy hazai autós Facebook bejegyzése alapján úgy van kialakítva a rendszer, hogy aki egy kicsit is figyelmetlen, nem veszi észre a táblák feliratát menet közben, az egy rosszul megválasztott kapuval belefuthat a 120 eurós büntetésbe. Aki már több száz kilométer óta úton van, és csak monoton mód követi a navigáció utasításait, az tényleg átcsoroghat a zöld sávon. Mivel az általános úthasználati matricán felüli díjazásról van szó, ezt külön a navigáció sem jelzi. Amikor elfogadjuk, hogy díjköteles útszakaszt is tartalmaz a tervezett útvonal, akkor a program erre a szakaszra nem kérdez rá külön, hanem csak terel előre.

Saját keserű tapasztalataival a többi autóst figyelmeztette, és a kommentek alapján más is elcsúszott már itt, nem egyedi esetről van szó. “Természetesen se német, se angol nyelven nem homályosít fel róla egy tábla se (a “VIDEO MAUT” feliratból kéne ki sakkoznod) 100%-ban az én tudatlanságomnak tudom be a dolgot, sőt lehet csak én vagyok ilyen hülye hogy ezt nem tudtam, és ez a tudatlanságom 120 euróba került (amire van pár napod befizetni, vagy 300 lesz belőle, utána 3000) Ti ne legyetek olyan buták mint én, fizessétek be az útdíjat, biztos legalább 10x olcsóbb mint egy emlékképpel utólag fizetni. Remélem segít valakinek ez az infó.” – írta a hazai autós.

Ezekre a szakaszokra a legkényelmesebb online, előre megvenni a jegyet, így a rendszer a rendszám alapján automatikusan felismeri az autót, és mehetünk megállás nélkül. Ha mégse járunk el így, akkor kell nagyon erősen nézni a kijelölt táblákat, hiszen a szokásos, sorompós beengedő kapukon keresztül a szakasz elején leróhatjuk a kötelező díjazást.

Az osztrák autópályákon a következő szakaszokon kell külön díjazással számolnunk:

A 9 Pyhrn autópálya: Spital/Pyhrn autópálya csomópont és az Arding (Bosruck alagút) között, valamint a St. Michael és Übelbach (Gleinalm alagút) autópálya csomópont között.

A 10 Tauern autópálya: Flachau autópálya csomópont és Rennweg autópálya csomópont között (Tauern és Katschberg alagút).

A 11 Karawanken autópálya: díjköteles útszakasz a St. Jakob im Rosental autópálya csomóponttól a Karawanken-alagútbeli államhatárig tart.

A 13 Brenner autópálya: a teljes A 13 útszakaszdíj-köteles szakasz.

S 16 Arlbergi gyorsforgalmi út: díjkötelesútszakasz a St. Anton am Arlberg autópálya csomópont és a Langen am Arlberg autópálya csomópont között.

Akinek mégsem sikerül fizetnie a pályahasználatért, annak első körben 120 eurós bírságot kell befizetnie, ami az eltelt idővel akár 300, sőt 3000 euróra is növekedhet.