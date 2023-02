Sajnos még mindig sok hazai autós van, aki nem használja a biztonsági övet. Egy 2022-es felmérés szerint Magyarországon a járművezetők 88,5%-a, az első ülésen utazók 87,3%-a, a hátsó utasok 57,1%-a csatolta be a biztonsági övét.

A „nemcsatolás” indokai a feledékenységtől a felelőtlenségen át a meggyőződésig terjed. A renitens szabálykerülőkre vélhetően nem hat a rendőrség által kiszabható bírság összege, amely lakott területen belül 10 ezer, lakott területen kívül 20 ezer, autóúton és autópályán 30 ezer forint.

Annál inkább hathat a szuperbüntetésnek is felérő biztosítói gyakorlat, amely szerint élő biztosítás mellett is egy baleset utáni kárkifizetéskor a biztosító csökkentheti a kártérítési összeget, vagy meg is tagadhatja a kárkifizetést, illetve behajthatja azt a baleset óvatlan felelősén, ha az öv nem volt bekapcsolva.

Az így meg nem kapott, illetve behajtott összeg a rendőrség által kiszabható bírság összegének a sokszorosát is elérheti, ami bizony anyagilag fájdalmas.

A Magyar Biztosítók Szövetsége megtörtént példát is említ:

“Egy balesetben a balesetet szenvedett jármű utasa nem volt bekötve, a balesetben elhunyt. A biztosító szakértői álláspontja szerint, amennyiben használta volna a biztonsági övet, nagy valószínűséggel megúszta volna nyolc napon túl gyógyuló sérülésekkel. Így azonban a hozzátartozói sérelemdíjnak nincs jogalapja.”

A biztonsági öv használata mintegy 60%-kal csökkenti a halálos vagy súlyos sérülések kockázatát. A biztonsági öv használatában élen járó országok 98-99%-os csatolási aránnyal vezetnek – például a svéd rendőrség nem látja értelmét a biztonsági öv használatának az ellenőrzésének, mert lényegében mindenki csatol, nincs mit ellenőrizni. Szakértők úgy kalkulálnak, hogy ha ez a magas csatolási arány lenne jellemző az Európai Unio összes országára, akkor nagyságrendileg évente 900 közlekedési baleseti haláleset nem történne meg