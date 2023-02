A brit Radical két éve mutatta be jelenlegi kínálatának csúcsmodelljét, a 429 lóerős, turbómotoros SR10-est. A kecses, könnyű autó gyorsan a vevők kedvencévé vált, és hogy ez így is maradjon, a manufaktúra most bemutatta az SR10 XXR-t, ami új szintre emeli a modellt a tömegcsökkentés és az aerodinamika terén.

Le Mans-i aerodinamikát vehetsz az autódhoz 1 /5 Fotó megosztása: 2 /5 Fotó megosztása: 3 /5 Fotó megosztása: 5 /5 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A pár hete leleplezett SR3 XXR mintájára az SR10 XXR új első légbeömlőket kapott, amelyek a leszorítóerőt növelve csökkentik az alulkormányozottságot, illetve több levegőt juttatnak a fékekhez, így azok később kezdenek fáradni.

A pilóta mögött, középen függőleges légterelő segíti az ívmeneti stabilitást, illetve az egyenesfutást. Ez az aerodinamikai elem a hosszú távú világbajnokság előző csúcskategóriájából, az LMP1 (Le Mans prototípus 1) géposztályból lehet ismerős.

Emellett új, könnyített keréktárcsákat és nagyobb teljesítményű fényszórókat kapott az autó. Opcióként szénszálas kompozitból is megrendelhető az első légterelő és a hátsó diffúzor, így még kisebb lesz az autó tömege.

Mivel a Radical az elmúlt két évben több mint 100 darab SR10-est eladott, hogy korábbi vevőit is boldoggá tegye, az XXR csomag utólag is megrendelhető a már legyártott SR10-esekhez. Igaz, ez nem tartalmazza a „hátuszonyt”, a többi elemet viszont igen.

Az SR10 XXR gyártása idén tavasszal indul be.