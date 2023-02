Felfrissített formában folytatja pályafutását 2023-tól a Toyota Corolla. Ez azonban nemcsak a világ legnépszerűbb modelljére van hatással. Az általunk már próbált kompakt méretű japán méretű kocsinak, van ugyanis egy ikertestvére, hiszen 2020 óta Swace néven a Suzuki is forgalmazza a modellt Az említett frissítéssel párhuzamosan a Suzuki változat is megújul 2023-ra.

Látványos különbségre nem kell számítani: kívülről az új formájú nappali menetfénnyel szerelt LED-es fényszórókról, illetve a hátsó lökhárító alsó részén található új krómrészről ismerhető fel a 2023-as Swace.

Erősebb motort kap a Suzuki hibrid kombija 1 /18 Fotó megosztása: 2 /18 Fotó megosztása: 3 /18 Fotó megosztása: 5 /18 Fotó megosztása: 6 /18 Fotó megosztása: 7 /18 Fotó megosztása: 9 /18 Fotó megosztása: 10 /18 Fotó megosztása: 11 /18 Fotó megosztása: 13 /18 Fotó megosztása: 14 /18 Fotó megosztása: 15 /18 Fotó megosztása: 17 /18 Fotó megosztása: 18 /18 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Olyan minimális a változás, hogy a Suzuki nem fotózta újra a kocsit, hanem elődmodellről készült képeken képszerkesztővel végezte el a frissítést. Balra a korábbi, jobbra a 2023-as modellévű kivitel.

Az utastér újdonságai között az új digitális műszeregyeséget említhetjük elsőként. A változtatható képű, 7 colos kijelzőről eltűnt a fordulatszámmérő, amely helyette egy hibrid jelző mutatja a hajtáslánc működését míg a sebességet mutatóval, vagy digitális módon kiírva is jelzheti. Új kijelzőt kap az infotaintment rendszer is. A 8 colos kijelzőről hiányoznak az előd oldalsó fizikai gombjai, ugyanakkor megmard a hangerőszabályzó tekerő.

A fedélzeti rendszer kezeli az Android Auto, Apple CarPlay rendszereket. A Swace összesen 4 USB-C csatlakozót kínál, de elérhető vezetéknélküli telefontöltő is.

Érdekesség, hogy a Corolla ezen a fronton előnyben lesz a Swace-szel szemben, hiszen úgy tudni a Suzukiba felárért sem kerülhet a Toyota modellben elérhető 12,3 inches műszerfal és 10,5 inches központi kijelző. Csomagtartóban azonban erős mindkét típus, 596 literes alapból a raktér hátul, az ülések ledöntésével ez 1606 literre bővíthető.

A legfontosabb újdonság, hogy a Toyota hajtásláncra vonatkozó frissítése a Suzukinál is megtörténik. Ennek nyomán erősebb és gyorsabb lesz a Swace. Az 1,8-as benzinmotorral szerelt öntöltő hibrid teljesítménye 122-ről 140 lóerőre nő. Ezzel a modell 0-100 kM6órás gyorsulása 10,9 helyett 9,4 másodpercre javul. Végsebessége marad továbbra is 180 km/óra, ahogy a fogyasztási adatai sem változtak. Nem csak erősebb az új hajtáslánc, de reakciója is változik, a 2023-as módosításokkal nem nyúlósan, hanem közvetlenebben követi a gázpedál parancsait.

Jelenleg a Suzuki Swace kétféle változatban kapható Magyarországon az alapmodell listaára 11.820.000 forint, amelyet most akcióban 10.92 millióért kínálnak. A jobban felszerelt variáns ára 13.170.000 (akció 12 270 000 Ft).