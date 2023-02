A meteorológiai előrejelzések alapján már pénteken megerősödhet több térségben a szél, de szombaton gyakorlatilag az egész ország területén viharos, minimum 70 km/h-s széllökésekre számíthatnak a közlekedők.

Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyében még ennél is nagyobb, 90 km/h-t is meghaladó erősségű szélre számíthatnak a közlekedők. Tekintettel arra, hogy az elmúlt napok, hetek csapadékosabb időjárása miatt a legtöbb térségben felázott a talaj, ezért a viharos szél bárhol, bármilyen nagyságú, életkorú és teljes ép, egészséges fákat is kidönthet, ágakat szakíthat le.

A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a következő napokban ne parkoljanak fák alá, utazásukat pedig úgy időzítsék, hogy lehetőség szerint a viharos széllökések idején ne legyenek az utakon.

Pénteken és szombaton nemcsak viharos szél, hanem a magasabban fekvő területeken, illetve északon, északkeleten várható újabb havazás is, ezért azokban a térségekben még inkább érdemes lesz fokozott óvatossággal közlekedniük az autósoknak. A havazással érintett megyékben a Magyar Közút folyamatosan végzi a megelőző síkosságmentesítési, majd a szükséges hóeltakarítási munkákat.