Izgalmas hónapok elé néz az európai dízelpiac, hiszen február 5-én életbe lép az EU olajtermék-szankciója, azaz annak második üteme. Magyarország és a közép-európai régió több állama eddig erősen függött az orosz kőolajexporttól, de sok orosz dízelt vett fel a görög, a holland és a litván piac is. Ennek most vége – írta a Telex.

Az elmúlt hónapokban az országok előre készleteztek, vagyis több olajat vásároltak a szükségesnél, de szakértők szerint elképzelhető, hogy európai probléma lehet ebből a szankcióból. Hogy lesz-e, az 3-4 hónap múlva kiderül. A szankció hatásaira Magyarország és a Mol is készül.

Nyugat-Európa finomítói kihozatala alapján az EU-nak benzinből feleslege van, míg dízelből hiánya, ezt korábban részben Oroszország mintegy 25 millió tonnás exportja egyenlítette ki, de ez most kiesik a szankció miatt.

Szakértők szerint ebből tényleg lehet probléma. Oroszország várhatóan Latin-Amerika és Afrika felé próbál majd dízelt eladni, de ott nincsenek kialakult kereskedelmi kapcsolatai.

Az orosz olaj nagy vevői, például India dízelt nem vesznek, mert jól állnak finomítói kapacitásokkal. Ám később olyan kapcsolatok is kialakulhatnak, hogy India olcsó dízelt vesz Oroszországtól, majd a saját dízelét eladja Nyugat-Európának. Tehát az is elképzelhető, hogy az új helyzetben drága és környezetszennyező szállításokat leszünk kénytelenek beiktatni a rendszerbe, ami biztosan megjelenne a kiskereskedelmi árakban is.