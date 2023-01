Természetesen a Porschék önmagukban ritkaságok, de mi indokolhatja azt akár egy kifejezetten ritka modell esetében is, hogy a listaár közel kétszereséért próbálják eladni? Erre keresik a választ a Twitteren is, ahol egy fotó tanúsága szerint a Porsche egyik kaliforniai, Redwood City-i szalonjában 538 910 dollárra, átszámítva 193,6 millió forintra árazták be a 911 Sport Classicot.

No lowballers, I know what I got @ Porsche Redwood City 😵‍💫 (pic via Bay Area Group Drives) pic.twitter.com/VJMmXOi6F8 — Matt Boyer (@akaMattBoyer) January 26, 2023

A 911 Sport Classic alapjában véve a Porsche mostani kínálatának legdrágább darabja, csakhogy a stuttgarti márka által javasolt listaár „csak” 289 ezer dollár, ami 103 millió forint, azaz az ún. „piaci árkorrekció” közel 100 milliós nagyságrendű.

A Drive utánajárt, valóban annyiért árulják-e az 1250 példányban gyártott 911-est; megkeresésére a szalon megerősítette, hogy igen, tényleg ennyit kérnek el érte. Összehasonlításképpen: amikor bemutatták tavaly áprilisban, többek között Németországban is listaár körüli összegért hirdették meg.

Nem mintha bárki 100 millió forintos Porschék után ácsingózna, akkor is meglepő, hogy ekkora árréssel értékesítik – vagyis értékesítenék – a 3,7 literes hathengeres bokszermotorral szerelt, múltidéző Porschét. Bár az elmúlt egy évet bődületes drágulások jellemezték, a portál szerint az infláció sem indokol ekkora áremelést, aminek hátterében sokkal inkább a kereskedői nagyravágyás állhat.