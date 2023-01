Vizsgálatot indítottak az amerikai hatóságok, miután az I-435-ös autóúton egy kamion úgy tett meg 12-13 kilométert, hogy a több tonnás szerelvény alá beszorult egy nő az ezüst színű Kiájával – írja a Sky News.

Az esetről egy videót is nyilvánosságra hozott a rendőrség, melyen az látható, hogy több arra járó autós a fényszórójával próbált jelezni a kamion sofőrjének, ám percekig eredménytelenül. A 28 éves kansasi nő azután került a kamion alá, hogy áthajtott egy piros lámpán, és eltalálta a teherautó hátsó kerekét.

A woman was dragged for eight miles in her car on a road in Kansas, Missouri, after getting caught underneath a truck.

Read the full story: https://t.co/60kOA1yvtk pic.twitter.com/BqPmR9R4hR

— Sky News (@SkyNews) January 27, 2023