Platós luxuskupé, aminek átlátsz az orrán

Ahogy előre sejtettük, kupéként mutatkozott be az Audi Sphere tanulmányautó-családjának negyedik (és elvileg utolsó) tagja. Ezek közös jellemzője, hogy belülről kifelé tervezték őket, azaz a karosszéria dizájnját az utastér, a kezelőfelület vezérelte.

Ehhez képest az Activesphere kívül is tele van ötletekkel: hátsó szélvédője néhány másodperc alatt eltüntethető a tetőlemez alatt. Ekkor a hátfal vízszintesbe dől, a hátsó ülések mögül pedig válaszfal emelkedik ki – és már kész is a félig fedett platójú pickup! A raktér padlóján előkészített konzolok szolgálnak akár két elektromos kerékpár biztonságos rögzítésére. A tetőbe síléctartókat integráltak, amelyek használaton kívül belesimulnak a felületbe.

A rakomány gond nélkül elfér, hiszen az Audi hatalmas: 498 centiméter hosszú. Ehhez 207 cm-es szélesség és 160 centis magasság társul. A tengelytáv 297 cm – ezek az értékek szinte teljesen megegyeznek az Audi A6 dimenzióival. Mégis, a 22 colos kerekek és a nagy, 168-248 mm között variálható hasmagasság (köszönhetően az adaptív légrugózásnak) miatt az autó nem hat aránytalannak. A kerekek amúgy nem csak nagyok, de különlegesek is: terepen kinyitható a szerkezetük, hogy hűljenek a fékek, aszfalton pedig becsukhatók, a jobb aerodinamika értekében. Szintén a légellenállást csökkentik a digitális külső visszapillantók.

Az alábbi rövid videó az Audi Activesphere Concept előzetese.

Ha a tanulmányautóról készült többi filmet is megnéznéd, kattints ide!

Az Audi Activesphere természetesen elektromos és még természetesebb, hogy összkerék-hajtású. A tengelyenként elhelyezett egy-egy villanymotor összesen 325 kW (442 LE) teljesítményt és 720 Nm maximális rendszernyomatékot biztosít. A 100 kWh kapacitású akkumulátor elfér a padlóban; tölteni a már említett 800V-os rendszer jóvoltából akár 270 kW teljesítménnyel lehet. Így 10 perc alatt 300 kilométerre elegendő energiát vehet magához az autó, és alig 25 perc elegendő ahhoz, hogy 5-ről 80%-ra töltsük. A teljes hatótávolság eléri a 600 kilométert.

Az autót magunk is vezethetjük, vagy rábízhatjuk a dolgot a fedélzeti mesterséges intelligenciára. Akármelyiket választjuk, a klasszikus műszerek helyett egy VR szemüvegen keresztül, a környezet képére vetített információkkal tájékoztat bennünket az autó. Ez a vegyes valóságú megjelenítés új lehetőségeket teremt az autó kezelésében is: amikor például a szellőzőrostélyokra nézünk, láthatóvá válik a klímaberendezés virtuális kezelőfelülete. Ha pedig nem csak odapillantunk egy információra, hanem rá is fókuszálunk a szemünkkel, részletesen tájékoztatást kapunk arról – legyen szó a navigációs adatokról vagy az energiafelhasználásról.

A szemüveg fejlett szenzoraival milliméteres pontossággal tapogatja le a belső teret, és mindig oda vetíti ki az információt, ahol számítanánk rá – így tulajdonképpen képernyőre sincs szükség, mert a keresett adatok megjeleníthetők a műszerfalon. Ugyanígy nem kell head-up kijelző: terepen például közvetlenül az ösvényen, a dombokon és egyéb tereptárgyakon jeleníthetők meg az előrejutáshoz szükséges adatok. A szemüveg ráadásul az autón kívül is használható – síelésnél mutathatja a pálya nyomvonalát, vagy útba igazíthat, ha a parkolóból gyalog kell eljutnunk tényleges úti célunkhoz.

Az már eleve újdonság, hogy az Audi két népszerű karosszéria-verzióját kombinálta: az ötajtós kupé Sportback eddig nem volt kapható emelt hasmagassággal; utóbbi kizárólag Allroad kombiként volt elérhető. Ez az Active Sportback névre keresztelt öszvér ráadásul a karosszéria számos pontján üvegre cserélte az acéllemezt – például elöl, a hűtőmaszknál, így a szintén átlátszó első csomagtartón keresztül egészen az útfelületig lelátnak az utasok. Szintén üveg fedi a középről előre, illetve hátrafelé nyíló ajtók alsó felét, így itt is gyönyörködhetünk az alattunk elsuhanó aszfaltban, vagy terepezéskor a kövekben, fűcsomókban.

A karosszéria letisztult vonalai ellenére egyébként sem homogén: elöl és hátul, valamint a küszöbtájon fényes fekete festést kapott – ezek a hagyományos offroad ütésvédő felületek –, míg az ajtók és az utasfülke matt felületkezelésű. Az előbbiek alapértelmezésben homogénnek tűnnek, ám terepüzemmódban lenyűgöző látványelemként és fizikai ütésvédelemként egyaránt szolgáló fémbordák bújnak elő belőlük.

Szintén változik a világítás, amint terepre megyünk; az egészen apró LED-ekkel működő hátsó és nappali fények különleges fényrajzolatot valósítanak meg.

Amint a bevezetőben említettük, az Audi Sphere tanulmányautó-családjának minden tagját úgy tervezték meg, hogy optimális utazó- és életkörnyezetet biztosítanak. Ez történt itt is, az autót a belső tér köré tervezték. Az utastérben kontrasztos színek, vízszintes és függőleges tagolás osztja a teret.

A négy ülést a masszív padlókonzolra rögzítették, ülőlapjuk, háttámlájuk és vállrészük különálló elemekből áll, így anélkül kínálnak optimális megtámasztást, hogy vizuális tömegükkel uralnák a teret. A konzol maga hűthető, fűthető tárolórekeszként szolgál, így akár bárszekrénynek is alkalmas. A tetőbe is tárolórekeszt építettek: itt helyezhetők el használaton kívül az utasok fent említett vegyes valóságú szemüvegei.

Nem csak kezelőszervek nincsenek az autóban, de hangszórók sem – mivel a műszerfal egésze egyetlen hatalmas soundbarként szolgál; a hang a fa lamellák résein keresztül jut el a hallgatósághoz. Szintén faltól falig kialakítású a variálható légbeömlő.

Az Activesphere tanulmány az Audi és a Porsche együttműködésével kifejlesztett prémium elektromos platformra (PPE) épül. Már az idei évben megjelenik egyébként az első olyan szériagyártású Audi, amely ezt a technológiát alkalmazza, mivel pedig a rendszer moduláris, akár városi és családi méretű autók fejlesztésére is megfelelő kiindulási alapot adhat.