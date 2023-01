Németország környezetvédelemért radikálisan harcoló politikusai évek óta szorgalmazzák a sebességlimit bevezetését a korlátozás nélküli autópályákon.

Véleményük szerint ezzel csökkenthetik a balesetek számát, és legfőképp a károsanyag-kibocsátást.

Törekvéseiket azonban most az ország közlekedési minisztere, Volker Wissing törte le, amikor nyilatkozott a témában. “A sebesség a polgárok egyéni felelőssége, mindaddig, amíg mások nincsenek veszélyeztetve. A magas energiaárak már eddig is lassításra késztették az embereket, és a villanyautók megjelenésével is csökken az eddigi tempó, hiszen mindenki tartalékolni akarja majd a hatótávot.”

A közelmúlt feltörekvő pletykáit egy új korlátozásról tehát hivatalos forrásból cáfolták meg, sőt Wissing az autópályák bővítéséről beszélt a torlódások minimalizálása érdekében, annak ellenére, hogy a kormány többi tagja tiltakozott.

“Németországban nemcsak az autók száma, hanem a teherforgalom is folyamatosan nőtt az évek során” – mondta Wissing. “Ezt azonban sem vasúton, sem közúton nem követték megfelelő fejlesztések.”

Igaz, ez is szembemegy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének céljaival, de Wissing rámutatott, hogy a környezetkímélő villanyautók megjelenésével egyre csak több jármű lesz az utakon, nem pedig kevesebb.