Komoly mozgásokat mutatott az olaj árfolyama a múlt héten: 79 dollárról egészen 85 dollárig emelkedett az ár, ami hétszázalékos emelkedést jelent egy hét alatt.

Az olaj árának emelkedése leginkább annak köszönhető, hogy Kínában a járvány után gazdasági fellendülésre számítanak, ami emelkedő olaj iránti keresletet hozhat.

A múlt héten tapasztalt üzemanyagár-csökkenést követően máris megfordul a tendencia, szerdán ismét emelkednek az árak. Mindkét üzemanyag nagykereskedelmi ára tíz-tíz forinttal emelkedik Magyarországon.

Amennyiben ezt a változást a kutak is érvényesítik, a 95-ös új átlagára 632, míg a gázolajé 691 forint lehet. Az egyes kutak heti ármódosításai ugyanakkor sokszor kiszámíthatatlanok, így akár húsz forinttal is eltérhetnek az árak. Az autópályák mellett akár ötvenforintos árkülönbség is elképzelhető.