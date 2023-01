Január első hetének vége évről évre a technológia bűvöletében telik Las Vegasban: a CES kiállításon az autóipar is képviselteti magát. Láttunk már idén is pár érdekességet – egyes megoldások még messze vannak attól, hogy hétköznapjainkban is találkozzunk velük, de a Continental újdonsága akár a közeljövőben is megjelenhet autóinkban.

A technológiai vállalat a kiállításon mutatta be ívelt ultraszéles kijelzőjét (Curved Ultrawide Display). Az “ultraszéles” kifejezés itt 1,29 méteres szélességet jelent, és a kijelző a két A-oszlop között terül el. A 47,5 colos TFT-kijelzőt több mint 3000 LED világítja meg egy 7680×660 pixeles aktív területen. A mátrix-háttérvilágítás kiváló, nagy kontrasztú képminőséget eredményez, és lehetőséget kínál a képernyő azon részeinek elsötétítésére, amelyekre nincs szükség. Ez a helyi fényerőszabályzó technológia energiát takarít meg, és növeli az olvashatóság szintjét.

Az ultraszéles kijelző a vezető és az utasok képernyője egyben. Nagyfokú tervezési szabadságot biztosít a járműgyártók számára, hogy futurisztikus, csúcskategóriás vezetői környezetet hozzanak létre, és tartalmat jelenítsenek meg egy egybefüggő képernyőfelületen. A 4200 milliméteres sugarú íves felület harmonikusan illeszkedik a jármű belterébe, így biztosítva, hogy a felhasználó távoli képernyő területeket is lásson a teljes élmény érdekében. A működési koncepció egy láthatatlan kijelzőn alapul, amely igény szerint tökéletesen láthatóvá válik, ezzel pedig kényelmes és biztonságos vezérlést tesz lehetővé. Az ívelt, ultraszéles kijelző sorozatgyártása a tervek szerint 2025-ben fog megkezdődni.

Az egyik oszloptól a másik oszlopig terjedő kijelzővel való interakciót egy integrált vezérlő támogatja, amely szinte varázsütésre jelenik meg akkor, amikor éppen szükség van rá. Ez az egyedülálló megoldás megakadályozza, hogy a felesleges információk elvonják a vezető figyelmét. A panel olyan területek kényelmes vezérlésére is használható, amelyek nem elérhetők karnyújtásnyira.

Haptikus visszacsatolása lehetővé teszi a kijelző használatát anélkül, hogy a vezetőnek le kelljen vennie a szemét az útról. A félig átlátszó felülettel borított láthatatlan kijelzőt vizuálisan és haptikusan is zökkenőmentesen integrálták a belső felületbe. Ha a kijelzőre nincs szükség, akkor láthatatlan, viszont nem üres fekete térként jelenik meg, hanem egybeolvad a dekoratív felülettel, és egyetlen egységet alkot fa, karbon vagy bármilyen más prémium megjelenésben. Emellett a megoldás speciális mátrix-háttérvilágítást alkalmaz. Ez a világítási technológia lehetővé teszi a tartalom megfelelő fényerővel és a lehető legnagyobb kontraszttal való megjelenítését bármilyen megvilágítási helyzetben, látható háttér nélkül.

Mindezt a Continental azzal is megfejelte, hogy a rendszer felismeri a vezetőt is. Az trinamiX arcfelismerő rendszere nemcsak védelmi funkcióval bír, de lehetővé teszi az olyan alkalmazások használatát, mint például az autóban történő fizetést, további eszközök alkalmazása nélkül. A vezetőfelismerő kijelző elnyerte a CES Innovációs Díjat a “Járműtechnológia és fejlett mobilitás” kategóriában.