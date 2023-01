Az elmúlt egy évben az infláció az autópiacon is éreztette hatását, a villanyautók ára is az egekbe szökött, és a Tesla tolla is elkezdett vastagabban fogni. Csakhogy ez részben a kereslet visszaesését is eredményezhette, legalábbis erre enged következtetni az, hogy a Tesla rövidesen bemutathatja a Model Y-nak egy harmadik, a másik kettőnél olcsóbb kivitelét.

Az Electrek szúrta ki a Tesla konfigurátorának háttérfejlesztői kódjában, hogy az új modell alapára 61 990 dollár, a jelenlegi, 375 forint körüli árfolyamon átszámítva több mint 23 millió forint lesz. Persze még így is nehéz dolga lesz az amerikai vállalatnak, ha a típussal fel akarja venni a kesztyűt a konkurensekkel, köztük a Hyundai Ioniq 6-tal, a Kia EV6-tal, illetve a Mustang Mach-E-vel.

Hogy ezt a változatot idővel a világ más pontjain is elérhetővé teszi-e a Tesla, vagy csak az Egyesült Államokban, jó kérdés, de ha ragaszkodik eddigi irányelveihez a márka, nem hagyja el a kontinenst a leendő alapmodell. Ez ugyanis – a Model Y Long Range-hez és a Model Y Performance-hoz hasonlóan – összkerékhajtású lesz, míg a típus csak hátsókerék-hajtással kapható Európában.

A tervek szerint marad a kétmotoros hajtás és a 4680 cellás akkumulátorpakk is, az eltérést a hatótávolságban kell majd keresni. Az olcsóbb Model Y esetében ugyanis egy töltés körülbelül 450 kilométer megtételéhez lesz elegendő, míg a Model Y Long Range 530 kilométert képes megtenni, de 4000 dollárral, azaz közel 1,5 millió forinttal drágább is. A Model Y Performance hatótávolsága nagyjából 485 kilométer, de ennek forintosított ára már a 26 milliót is meghaladja.

Más kérdés, ez mekkora könnyebbségét jelent annak, aki vadonatúj Tesla vásárlásában gondolkozik, de egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés arról, érkezik-e egyáltalán harmadikféle Model Y, és ha igen, mikor.