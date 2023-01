Szerdán nagyobb mértékben, tíz forinttal emelkedett a benzin nagykereskedelmi ára Magyarországon, a gázolaj négy forinttal drágult.

Pénteken jön a következő áremelés, de ezúttal csak a benzin nagykereskedelmi ára emelkedik. A drágulás hat forint lesz literenként.

Az áremelés után a benzin piaci átlagára várhatóan 658 forint lesz, a gázolajé marad 720 forint.

A régióban már most Magyarország az egyik éllovas az üzemanyagok árában: 400 forintos euróval számolva a szomszédos országok mindegyikében alacsonyabb a benzin literenkénti átlagára, mint nálunk – a Holtankoljak.net szerint még Ausztriában is. Sőt, a lengyel, a bolgár és a januártól 1,53 eurós cseh benzinár is elmarad a magyartól.

Január 2-án a villanyautósokat is igencsak durva áremelés sújtja, bizonyos töltésmódokért közel háromszor annyit kell fizetniük, mint korábban.