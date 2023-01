2022-ben 111 524 darab személyautót regisztráltak Magyarországon, ami 8,5 százalékos csökkenést jelent 2021-hez képest. Jelentős a csökkenés a kishaszonjárművek piacán: 23,2%-kal kevesebb ilyen modellt regisztráltak az elmúlt egy évben, mint 2021-ben – áll a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete közleményében.

A csökkenés oka elsősorban az év eleji chiphiány és bizonytalanság, 2022 második felében javult a helyzet, ekkor a piac csak néhány százalékkal teljesített az egy évvel korábbi időszak szintje alatt.

Az elektromos autók száma bár gyors ütemben növekszik az utóbbi években, 2022 végére a vártnál jelentősen kevesebbet helyeztek forgalomba belőlük, így összességében a regisztrált új autók mindössze négy százaléka tisztán elektromos, hasonló arányt képviselnek a tölthető hibrid modellek is. Ez az összességében 8 százalékos piaci részésedés európai összevetésben igen alacsony.

A legnépszerűbb továbbra is az alsó-középkategória, minden negyedik autó ebből a szegmensből kerül ki. Továbbra is rendkívül népszerűek a városi terepjárók, ezek közül a legkisebb, B kategóriás modellek a legkelendőbbek, de a többi méretet is figyelembe véve az SUV-k a piac majdnem felét adják 48 százalékos részesedéssel.

Az MGE a 2022-es évhez képest csökkenésre számít a személyautók piacán, amit természetesnek tart a jelenlegi gazdasági környezetben. A további, körülbelül tízszázalékos csökkenés jelentős, de várhatóan a magyar autópiac továbbra is százezres darabszám felett teljesít majd idén.