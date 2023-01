A debreceni ügyészség közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat egy nyírlugosi férfi ellen. Az autós jogosítvány és kellő gyakorlat nélkül vezette autóját, amelyben a barátai ültek, majd egy villanyoszlopnak ütközött a Suzuki Swifttel. A 18 éves vádlottnak a bűncselekmény elkövetése időpontjában jogosítványa és vezetői gyakorlata sem volt. Mindez 2021. november 6-án történt.

A fiatal férfi alkalmi ismerősével Nyírlugosról Nyíradonyba ment Suzukival. Az autót a vádlott ismerőse vezette, majd a főtéren önszántából átadta a személyautó kulcsát a fiatal férfinak. Az elkövető a járműbe felvette a barátait és a fiatalkorú barátnőjét és ezt követően együtt kocsikáztak. A barátnője a vezető ülés mögött, a hátsó ülésen ült és nem használta a biztonsági övét.

Ezt követően a férfi Nyíradonyból elindult Nyíracsád irányába, azonban már sötét volt, de működött a közvilágítás. A sofőr a lakott területen a megengedettnél gyorsabban, kb. 60-70 km/óra sebességgel közlekedett, majd egy útkereszteződéshez érkezve figyelmen kívül hagyta a STOP-táblát, megállás nélkül, korábbi haladási sebességével behajtott a kereszteződésbe. Gyakorlatlanságából, és a túl nagy sebességből eredően elvesztette uralmát a jármű felett, sodródni kezdett, majd nagy sebességgel nekiütközött a keresztező út túloldalán lévő villanyoszlopnak.

Az ütközés következtében a gépkocsi két kiskorú utasának több csontja is eltört, míg a felnőttkorú utas zúzódásos sérüléseket szenvedett. A balesetben a vádlott is súlyosan megsérült és az autóban is jelentős kár keletkezett. Az ügyben a nyomozást a Debreceni Rendőrkapitányság folytatta le. A Debreceni Járási Ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlott ellen közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A járási ügyészség tárgyalás lefolytatása nélkül, a vádlottal szemben pénzbüntetést javasolt és határozott időre eltiltanák a járművezetéstől.