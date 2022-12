A héten két lépcsőben nő a benzin, illetve a gázolaj ára a hazai töltőállomásokon, miközben a környező országokban változatlan áron tankolhatnak az autósok – tudósított az ATV Híradó.

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója a csatornának nyilatkozva kifejtette, a korábbi készlethiánnyal együtt a mostani helyzet a benzinárstopnak köszönhető. Elmondta, hogy a Mol benzint továbbra is csak csökkentett kapacitással tud biztosítani, és mivel ezáltal gyengébb a kínálati oldal, ezzel magyarázható az áremelkedés.

Január 1-jétől Horvátországban is bevezetik fizetőeszközként az eurót, így hamarosan ennek megfelelően a benzinkutak totemoszlopait is átállítják. A szomszédos országban jelenleg 510-520 forintért tankolható egy liter benzin, míg Szlovéniában 500 forint alatt, de Romániában is 50 forinttal olcsóbb, mint Magyarországon. Az új év elején ráadásul tovább nyílhat az olló: a szakértők további drágulásra számítanak.

Mivel a következő év elejétől emelkedik az MSZKSZ-tagság díja, a többletet a kutak ráterhelik az autósokra, így vasárnaptól a 95-ös benzin literje 642, a gázolajét pedig 716 forintért lesz kapható.