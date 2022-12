Műkedvelőknek kínál új versenyautót a Mercedes

Az FIA 2015-ben hozta létre a GT2 géposztályt, hogy áthidalja a ma már profik uralta GT3 és a belépőkategóriának számító GT4 közötti üres teret. Az ide szánt autók motorteljesítménye mindkét másik kategóriáénál nagyobb, ugyanakkor a szelídebb aerodinamikai csomag miatt kevésbé gyakorlott pilóták is boldogulnak velük – kifejezetten nekik, a tehetős és lelkes amatőröknek találták ki ezt a szegmenst.

A Mercedes AMG most bemutatott GT2-es versenyautója jól példázza ezeket az elveket. Az AMG GT régtől ismert 4.0 V8-as motorját 707 lóerősre (520 kW) hangolták, ami jóval több mint a FIA-homológ GT3-as versenyautó 550 lóerő körüli teljesítménye, ahogy a hatfokozatú szekvenciális sebességváltó módosított áttételezése is magasabb végsebességet tesz lehetővé. Ez utóbbit egyébként transaxle elrendezésben (azaz a hátsó differenciálművel közös házban) építik be; a felfüggesztés minden irányban állítható lengéscsillapítókat, illetve állítható kanyarstabilizátorokat alkalmaz.

Az AMG GT2 aerodinamikai csomagja a motorházfedélen, illetve a szénszálas első kerékdobok tetején kialakított légkivezető nyílások mellett az új fejlesztésű, hattyúnyak-konzolra emelt, több irányban állítható monoplán hátsó szárny. Az autót kiszámítható vezethetőségre hangolták, így kevésbé rutinos, viszonylag ritkábban rajthoz álló pilóták is magabiztosan vezethetik. A központi anyás, kovácsolt könnyűfém keréktárcsák 18 colosak.

A cockpit programozható, digitális műszeregységet kapott, az új, többfunkciós kormánykereket a Cube Controls nevű szimulátor-specialistákkal közösen fejlesztették ki – ez utóbbi elvileg csak a GT2 versenyautóban lesz megtalálható.

A biztonság terén viszont nem jár saját utakon a GT2: a GT3 és GT4 versenyautóban bevált megoldásokat alkalmazták, a több fokozatban állítható kipörgésgátlótól és ABS-től kezdve az alumínium térvázba csavarozott, acél bukókereten át a hatpontos biztonsági övekig. Az autót tetőbe vágott mentőnyílással, védőhálóval, szénszálas üzemanyagtartállyal és versenycélú tűzoltó-berendezéssel szerelik fel.

A Mercedes-AMG még idén decemberben megkezdi a GT2 tesztprogramját, így az érdeklődő ügyfelek már a 2023-as szezonban megvásárolhatják az autót.