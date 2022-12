Szerdától tovább csökken a benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára, előbbié bruttó 20, utóbbié pedig 15 forinttal – írja a Holtankoljak.hu.

Azt, hogy ez miként mutatkozik meg az átlagárakban, nehéz megmondani, mivel folyamatosan változnak az árak a hazai töltőállomásokon, amióta az előző héten – bő egy év után – megszüntették a 480 forintos hatósági árat.

Múlt hét pénteken szintén csökkent a 95-ös benzin és a gázolaj piaci ára 8, illetve 5 forinttal, ami 632, valamint 695 forintos átlagárat jelentett. (Ha ezt vennék alapul, a hétfőn belengetett árcsökkenés 612 és 680 forintos átlagárakat eredményezne.)

Lehetne 500 forint is?

A Holtankoljak.hu hétvégi előrejelzése alapján várható volt a további árcsökkenés a hazai kutakon, ugyanakkor a Brent olaj hordónkénti árfolyama visszatért az orosz-ukrán háború kirobbanása előtti, 77 dolláros szintre. Ennek kapcsán felmerült, hogy akár 500 forint is lehetne az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, amennyibe akkoriban került.

Csakhogy időközben lényegesen gyengült a forint a dollárral szemben, hiszen 397 forint körüli szinten mozog, vagyis majdnem 100 forinttal gyengébb az egy évvel korábbi szinthez viszonyítva.

Már nincs kivétel

Gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra, kedden 23 órától vezették ki a benzinárstopot, miután az ellátás szempontjából tarthatatlanná vált a helyzet. A döntés értelmében már magántulajdonú járművekre, taxikra és mezőgazdasági munkagépekre sem vonatkozik a rögzített ár.

Ezzel együtt a Mol azonnali drágulást jelentett be, illetve az üzemanyagok jövedéki adóját is korrigálták. Másnap a kormány arról is döntött, hogy a Mol ebből keletkező extraprofitját elvonja, az állami olajvállalatot terhelő adó mértékét 40-ről 95 százalékra emelve.

Arról, hogy miképpen lehet felvenni a kesztyűt a megugró üzemanyagárakkal szemben, itt írtunk: