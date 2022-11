Megérkezett a vadonatúj Subaru Impreza

2023 tavaszán Észak-Amerikában debütál az új Impreza, majd később világszerte bevezeti kompakt ferdehátúját a Subaru.

Az alapokat a Subaru globális platformjának a megerősített szerkezete adja. Egy kiegészítő belső vázszerkezet mellett a gyártásban nagyobb mennyiségben alkalmazott szerkezeti ragasztó alkalmazásával, illetve merevített futómű-bekötésekkel teszik pontosabban vezethetővé az új modellt. Ehhez járul hozzá a fogaslécre ható elektromos kormányszervó alkalmazása, amelynél két külön fogaskerék látja el a kormányzási, illetve rásegítési feladatokat, ami közvetlenebb, természetesebb kormányérzetet eredményez.

A mérnökök áttervezték az összkerékhajtási rendszert, ami a kormánymű módosításával együtt jobb kanyarvételi tulajdonságokat eredményez, rövidebb reakcióidők és dinamikusabb vezethetőség mellett.

Az Impreza Észak-Amerikában kétféle motorral lesz rendelhető. A finomabbra és csendesebbre hangolt kétliteres, négyhengeres bokszer 154 lóerőt és 197 Nm maximális forgatónyomatékot ad le, míg a 2,5 literes bokszermotor legnagyobb teljesítménye 185 lóerő, az elérhető nyomatéki csúcs 241 Nm. A sebességváltó minden esetben Lineartronic fokozatmentes egység, amely kézi üzemben, nyolc szimulált fokozatban is használható.

Az utastér legfontosabb újdonsága a 11,6 colos, álló formátumú érintőképernyővel szerelt multimédiás rendszer, amely többek között vezeték nélküli okostelefon integrációt is kínál. Az autó több funkciója okostelefonos alkalmazásból távvezérelhető, illetve adatai lekérdezhetők. A klímaberendezés vezérlését úgy programozták, hogy azokra az ülésekre fújjon levegőt, ahol utas található; ez nem csak jobb komfortot eredményez, de az energiafogyasztást is mérsékli. Magukat az első üléseket is újratervezték: jobban megtámasztják a testet, ami komfortosabb, pihentetőbb utazási élményt eredményez.

Ami a biztonságot illeti, az átdolgozott EyeSight vezetőtámogató rendszer szélesebb tartományban észlel, és modernebb vezérlő szoftvert alkalmaz. A rendszer gyorsabban reagál például az olyan kritikus helyzetekre, mint amikor egy kerékpáros halad el keresztben a jármű előtt.

A fékrásegítő mostantól elektromos, ami az autonóm vészfékrendszer működésbe lépése esetén gyorsabb lassítást tesz lehetővé. A hátsó ülések foglaltságára szériakivitelű rendszer figyelmezteti a vezetőt, így csökken annak a veszélye, hogy az autóban marad egy gyermek vagy kisállat.