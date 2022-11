Minden téren többet nyújt a vadonatúj Toyota Prius

Megőrizte elődeinek elnyújtott háromszögformáját, de az arányok módosításával – no meg a bZ4X által ihletett, futurisztikus első világítástechnikával – sokkal sportosabbnak, modernebbnek hat a Japánban és Los Angelesben ma leleplezett, Európában Miklós-nap előestéjén debütáló, ötödik generációs Toyota Prius.

Két új karosszériaszín: a hamuszürke és a mustársárga

Fent a plug-in hibrid verzió, alul az elektromos összkerékhajtású full hibrid kivitel hajtáslánca

Két hálózati csatlakozót helyeztek el az utastérben, amiről külső fogyasztók működtethetők. Hogy ilyenkor se maradjon lehúzva az ablak, ötletes betétet kínálnak az autóhoz.

A TNGA-C platform továbbfejlesztett, több ponton megerősített változatára épülő új Prius 50 mm-rel alacsonyabb, 45 mm-rel rövidebb elődjénél, ám mivel a tengelytáv 50 mm-rel, a szélesség pedig 22-vel nőtt, a helykínálat jobbnak ígérkezik.

A Priusnál persze mindig a hajtáslánc volt a lényeg, a Toyota pedig odatette magát. Az alap 1,8-as full hibrid a korábbi 122 helyett 140 lóerős lesz, és megjelenik a palettán a 2,0 literes power hybrid is, 148 lóerős benzinmotorral, 160 lóerős villanymotorral, 193 lóerős rendszerteljesítménnyel. Az európai kommunikáció nem említ összkerékhajtást, a japán sajtóanyag azonban igen, így érdeklődve várjuk, hogy hozzánk is eljut-e a hátsó tengelyre szerelt villanymotoros E-Four rendszer.

A harmadik hajtásláncopció a plug-in hibrid, amely egy vadonatúj, 2,0 literes konstrukció. A rendszerteljesítmény 223 lóerő, ami 6,7 másodperces gyorsulást tesz lehetővé 100 km/óra sebességre. Az autó akkumulátora is új, a 13,6 kWh kapacitású egységben nagyobb energiasűrűségű cellák dolgoznak, így a modell a korábbinál 50%-kal nagyobb távot képes megtenni tisztán elektromos üzemben. A tetőre kérhető szolárcellák hatásfoka is javult, egy évben akár 1250 kilométerre elegendő áramot képesek megtermelni. Napelemes tető helyett immár nyitható panorámatető elérhető.

A számottevően nagyobb motorteljesítmény fényében fontos fejlesztés, hogy mélyebbre került a tömegközéppont és merevebb lett a karosszéria, ami a módosított hangolású felfüggesztéssel együtt jobb egyenesfutást és pontosabb manőverező képességet ígér.

Alább rövid videón mutatjuk az új Toyota Priust. Ha nem indul el a lejátszás, kattints a képre!

a videó a hirdetés után indul

Az új Prius teljesen digitális vezetői környezete a bZ4X-ből ismerős műszeregységet és méretes érintőképernyőt vonultat fel. A belső visszapillantó digitális, képét kamera adja hátulról. Ez nyilván a parkolásban is segíti a vezetőt, de ha nem akarunk magunk vesződni a manőverezéssel, akár olyan parkolóautomatát is kérhetünk majd, amellyel az autón kívülről, okostelefonról vezérelhetjük a be- és kiállás folyamatát. Fontos újdonság a színes hangulatvilágítás menetbiztonsági funkciója: ha a (kibővített észlelési tartományú) szenzorok veszélyhelyzetet azonosítanak, a műszerfal teljes szélességében felvillanó piros fény figyelmezteti a vezetőt a bajra.