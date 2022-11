Ugyan az autók biztonsága folyamatosan fejlődik, az elmúlt egy-két évtizedben pedig már-már ugrásszerűen javult, ám van egy érdekes és aggasztó anomália: az amerikai közlekedési hatóság, az NHTSA adatai szerint a szebbik nem képviselői 73%-kal nagyobb eséllyel szenvednek súlyos sérüléseket az autóbalesetben, mint a férfiak.

Ennek egyik legfőbb oka, hogy a nők testmérete, -arányai, csont- és izomstruktúrája eltér a férfiakétól, ám ez igen korlátozottan jelent meg eddig az autók töréstesztelésénél. Bár tesztbábukat már több mint fél évszázada használnak a személygépjárművek biztonságának tesztelésére, fejlesztésére, azok hosszú évtizedekig csak felnőtt férfiakat szimuláltak.

„A gyártók, a tervezők régen mind férfiak voltak, fel sem merült bennünk, hogy tőlük eltérő emberekre tervezzenek. Szerencsére ma már túl vagyunk ezen” – mondta a San Diegó-i Egyetem baleseti sérülésekkel foglalkozó intézetének vezetője, dr. David Lawrence.

2011-ben ugyan megjelent a mai napig használt a női tesztbábu is – valójában egy kicsinyített férfibábu –, de az a maga 150 centiméteres magasságával és 49 kilogrammos tömegével, férfias alkatával nem igazán reprezentatív a nők nagy átlagát tekintve.

Egy svéd kutatócsoport új, sokkal jobb változaton dolgozik, reményeik szerint az ő verziójuk számos további sérülést előzhet majd meg. A svéd Nemzeti Közlekedési és Szállítási Kutatóintézet egy 162 cm magas és 62 kg tömegű bábut fejlesztett, melynél a vállak, a mellkas és a csípő formáját is nőiessé tették. Összevetésül: az európai nők átlagos magassága 164,6 cm, átlagos tömeges 68,6 kg, a globális átlag 161 cm és 68,9.

„Ezt a modellt kimondottan az alacsony erejű, hátulról érkező ütközésekhez fejlesztettük, ezért kiemelten koncentráltunk a felsőtestre. Vannak geometriai eltérések a férfiak és nők között, emellett más az ízületek rugalmassága, és a nőknek kisebb az izomtömege, az izomereje is. Így jelentős a különbség az alacsony sebességű ütközéseknél jelentkező ostorcsapásos sérülésekben is, már az 1960-as évek óta tudjuk, hogy a nők nagyobb eséllyel sérülnek meg, mint a férfiak az ilyenekben, ahogy a nagyobb sebességű, frontális ütközéseknél is nagyobb a sérülés esélye a nőknél” – magyarázta a kutatást vezető Astrid Linder.

Az új, a nők biztonságát növelni hivatott eszköz tehát megvan, ám a bevetése még várat magára, ugyanis ahogy Linder professzor rámutatott, hiába is vennék örömmel használatba a női tesztbábut az autógyártók, az előírások egyelőre standard férfi bábuk használatát írják elő. Csak bízni lehet benne, hogy hamarosan változik a helyzet.