Ez a Honda eddig legnagyobb, legügyesebb terepjárója

Alapkivitelében is 5077 mm hosszú és 1801 mm magas a most bemutatott Honda Pilot, az offroad-specialista TrailSport verzió pedig erre is rátesz még 8, illetve 28 millimétert: a nagy szabadidőjármű negyedik generációja nagyobb és impozánsabb, mint valaha.

A méret persze még Észak-Amerikában sem minden, márpedig a Pilot a dolgok jelenlegi állása szerint csak itt kapható. Ezért a Honda áthangolt első MacPherson és vadonatúj hátsó multilink futóművet, megnövelt fékrendszert, áthangolt kormányművet, és minden eddiginél nagyobb torziós szilárdságú vázszerkezetet tervezett az autóhoz, amihez – fogadjunk, hogy magadtól is kitaláltad – a Honda történetének legerősebb V6-os motorját: egy vadonatúj fejlesztésű, 285 lóerős, 3,5 literes egységet társítottak. A váltó tízfokozatú automata, az erő aszfaltra vitelét opciós nyomatékvektor-szabályozású összkerékhajtás segíti, amely a teljesítmény akár 70%-át tudja hátravinni, és ezt az erőt akár 100%-ban a bal vagy jobb hátsó kerékre csoportosítani.

Erős motorhoz erőt sugárzó megjelenés illik: a Pilot hosszabb motorházfedéllel, a függőlegeshez közelebb álló hűtőmaszkkal, vízszintes, elnyújtott övvonallal, nagyobb kerekekkel, szélesebb nyomtávval, tetőspoilerrel, valamint egy külön rendelhető optikai sportcsomaggal nyűgözi le a bámészkodókat.

Ez persze fontos, de a Pilot mégis inkább családi autóként kell, hogy helyt álljon, ezért az első ülések a testet stabilizáló – ezáltal pihentetőbb – vázszerkezetet kaptak. A második sori ülések dőlésszöge állítható, a középső üléselem pedig felárért kiszerelhető, és a csomagtérpadló alatt tárolható. A harmadik üléssoron minden eddiginél több helyet kínál a Pilot történetének legnagyobb utas- és csomagterű szériája.

Utóbbi tényleg nem apró: mindhárom üléssorral a helyén is 635 literrel gazdálkodhatunk, de ha csak ketten utaznak az autóban, 3219 liter (igen, 3,2 köbméter) a rendelkezésre álló kapacitás. A műszerfalon egy akkora rekeszt találunk, amiben elfér egy táblaszállítókét, az első utas külön tálcát kapott, és összesen 14 pohártartót alakítottak ki a belső térben, ebből nyolcban szélesebb formátumú, egyliteres palackok is elhelyezhetők.

A Honda Pilot önmagában is potens családi járgány, TrailSport kivitelében viszont akár kemény terepen is elboldogul. Erről számtalan egyedi paraméter gondoskodik, a 25 mm-rel nagyobb szabad hasmagasságtól és az ebből adódóan kedvezőbb terepszögektől kezdve a szélesebb nyomtávon át az egyedi hangolású kanyarstabilizátorokig, rugókig és lengéscsillapítókig.

A Pilot a Honda történetében elsőként gyárilag vegyes használatú, félterep-abroncsokat kap, a hajtásláncot és az üzemanyag-tartályt masszív lemez védi az ütésektől, és persze áthangolták a rendelkezésre álló üzemmódokat, illetve az i-VTM4 nyomatékvektor-szabályozású összkerékhajtást, amely akkor is biztosítja az előrejutást, ha valamelyik hajtott kerék elemelkedik a talajtól. Vontatni akár 2,2 tonnát tud a Pilot.