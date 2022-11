Szerdán jelentősen változik a benzin és a gázolaj beszerzési ára is, ami azonnal megjelenik majd a piaci árakban is.

A benzin esetében ezúttal nagyobb, literenként 18 forintos áremelés jön, a gázolaj ára tíz forinttal csökken. A 480 forintos hatósági ár az év végéig biztosan változatlan.

Az árváltozás után a 95-ös piaci átlagára 697, míg a gázolajé 786 forint lesz.

A kormányzati kommunikációban szinte rendszeresek az utalások arra, hogy 2023 végére meg kell felezni, illetve egy számjegyűre kell visszaszorítani az infláció mértékét, addig pedig kitartanak amellett, hogy hatósági limitekkel akarják féken tartani az elszabaduló árakat.

Éppen ezért a szakma arra számít, hogy még marad a benzinárstop, melyet szeptember közepén hosszabbítottak meg egészen december 31-ig. Ennek kapcsán Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) elnöke a Világgazdaságnak nyilatkozva kijelentette:

a szakmával egyetértésben úgy gondolom, „elég kicsi annak a valószínűsége, hogy karácsony táján bejelentsék az üzemanyagárak felszabadítását”.

Grád amellett, hogy rámutatott arra, az olajipar már az elmúlt egy évet is megszenvedte a veszteséges értékesítés miatt, kifejtette azt is, várhatóan a következő hónapokban is „viszonylag nagy különbség” marad a hatóság és a piaci ár között, főleg télen, ezzel együtt tavaszig a gázolaj is „lényegesen drágább” lesz a benzinnél.

A szakember szerint ebben fontos szerepet játszik, hogy elhúzódik az Oroszországból érkezett gázolajmennyiség pótlása, ami jelentősen megdobta annak jegyzését, ezzel párhuzamosan pedig a magyarországi dízelárakat is.

Az első három negyedév során 41 százalékkal több 95-ös benzin fogyott az előző év hasonló időszakához képest a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatainak kútjain. A termékből közel 1168 millió liter fogyott, ezt az értéket csak a 2007-es 1194 liter haladta meg.

Normál gázolajból 37 százalékkal többet vásároltak a több mint ezer márkás – szakkifejezéssel „színes” – hazai kúton. A termékből 2,1 milliárd litert adtak el, ami soha nem látott szint – írta a Népszava.