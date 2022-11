Magyarország egyik legrégebbi autós magazinján nem fog az idő, ugyanis a küldetése nem változott a kezdetek óta: a világ legizgalmasabb, leggyorsabb, legerősebb, legexkluzívabb autóit csodás fotókon és izgalmas, leginkább versenypályás teszteken keresztül bemutatni. Izgalmas, hogy a magazin indulásakor a hengerenként 4 szelep volt nagy szám, most már az elektromos hiperautók is megjelentek; akkoriban tűntek fel a xenonfényszórók, hogy aztán a süllyesztőben eltűnve a kevésbé vakító, ráadásul formatervezésben is nagyobb lehetőségeket kínáló LED-ek kerülhessenek az autókba. És egy igéző felsorolás: McLaren F1, Bugatti EB110 SS, BMW M3 (E36), Jaguar XJ220, Honda NSX-R, Porsche 911 Carrera RS (964), Aston Martin V8 Vantage – hogy csak néhányat villantsunk fel az 1992-ben bevezetett modellekről.

Ebből a felsorolásból is látszik, hogy a körülmények rengeteget változtak, a magazin olvasói hűen kitartanak. Bár volt rövid leállás a koronavírus-világjárvány első hulláma alatt, viszont a magazin olvasóinak nyomására hamar újraindult a Sport Auto. És bár a körülmények – az alapanyagárak növekedése leginkább – azóta is kitartanak, kéthavonta száz oldalon, befűzött poszterrel megjelenik a magazin.

A legújabb számban is sok csoda látható – csak néhányat kiemelve:

Mind anyagi, mind műszaki szempontból nagy ráfordítást igényel könnyű autót gyártani. Ezért van az, hogy egyre ritkábban találkozni ilyenekkel. A magazin munkatársainak azért sikerült csokorba gyűjteniük a fajta négy jeles képviselőjét: Porsche GT3, Alpine A110, Mercedes-AMG GT Black Series, Mazda MX-5.

A Koenigsegg legújabb hiperautója a márka első modellje, a 20 évvel ezelőtt bemutatott CC8S előtt tiszteleg. Nem is akárhogy: közel 1400 lóerős és mindössze hetven darabot fognak gyártani a CC850-ből.

Legújabb kiadásában is feltétel nélküli, messzemenő sportosságot testesít meg a Mégane R.S. Német kihívója, a Golf GTI Clubsport bivalyerős motort vet be vele szemben. A sport autóból kiderül, elég lesz-e ez neki a győzelemhez!

7:28,57-es köridőt ért el a Nordschleifén a BMW M4 Competition kupé M xDrive-os változata. De vajon mi a titka? Mitől ütőképesebb, mint a hátsókerék-hajtású kivitel?

Hosszú éveken át gúzsba kötve tengették életüket a sportos kompaktok. Aztán az összkerékhajtás látványos fejlődésének köszönhetően sikerült kiszabadulniuk kényszerű fogságukból. Közelebbről is megismerkedhetnek négy fantasztikus élményautóval: Golf R, Yaris GR, A4 5S, Focus RS.

Meghívta néhány haverját a Porsche 911 Carrera RS 2.7, hogy együtt ünnepeljék meg az ötvenedik születésnapját. Walter Röhlr és Timo Bernhard gondoskodott róla, hogy kellő mennyiségű benzin folyjon le az ünnepelt és a cimborák – az RSR 2.8 és 3.0, valamint a GT3 RS 4.0 – torkán.

És még a magazin feléig sem jutottunk el…

Az ünnepi szám már elérhető az újságosoknál!