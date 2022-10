A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében mintegy 160 kilométernyi mellékút fejlesztése valósul meg országosan 89 szakaszon, összesen 31,616 milliárd forint értékben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában.

A projekteket a társaság európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével valósítja meg. Eddig 21 útszakaszon 31,47 kilométernyi út újult meg, további 16 szakaszon jelenleg is zajlanak a munkálatok.

A felújítás során gondoskodnak a meglévő burkolat profilmarásáról, a szükséges burkolatmegerősítésekről, a teljes felületen új kötő- és kopóréteg beépítéséről, valamint a felújítási szakaszokon új stabilizált padka építéséről is. De nemcsak az utak, hanem azok környezete, az árkok, átereszek is megújulnak, illetve a forgalomtechnikai elemeket is kicserélik vagy felújítják a kivitelezők, vagyis sor kerül a KRESZ-táblák cseréjére és új, tartós burkolati jelek festésére is.