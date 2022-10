Idén is elkészítjük Nektek a Vezess Katalógust. Még gőzerővel dolgozunk a 2023-as kiadvány befejezésén, hogy minél frissebb lehessen, hogy minden 2023-as újdonság bekerüljön. Képeket válogatunk, szöveget írunk, műszaki adatokért harcolunk, tartjuk az időtervet. November 16-tól vehetitek majd kézbe.

Nyomtatott magazinunk szakmaiságát ezúttal is Magyarország legolvasottabb autós lapja, a Vezess szerkesztősége garantálja. A tavalyi premier után idén már hagyományként készítjük el katalógusunkat a 2023-as modellév újdonságaival.

A Vezess Katalógus 2023 több mint 240 oldalas. 190 oldalon képes-szöveges autóleírásokkal találkozhattok, ezekhez 50 oldalnyi műszaki adat társul. Olyan újdonságokról olvashattok benne, mint a BMW XM, a Ferrari Purosangue, az új Ford Mustang, a Maserati GranTurismo, a Peugeot 408, a Mercedes-Benz EQE SUV.

A bemutatók mellett olyan új, Magyarországon még nem elérhető modellek vezetési élményéről is beszámolunk, mint a Ferrari 296 GTS, Nissan X-Trail, Renault Austral.

2023-as modellévre vonatkozó kiadványunkban az Európában kapható modellek mellett szerepelnek az amerikai piac és a legnagyobb kínai gyártók újdonságai, de a legvadabb sportautók is felsorakoznak, mozgassa őket akár benzines, akár villanymotor. Így a Bugatti, a Koenigsegg és a Rimac újdonságáról is olvashattok. Akit érdekel, milyen erős, mennyire gyors a kedvenc autója, az a műszaki táblázatainkban erre is talál választ.

A 2023-as Vezess Katalógus már megrendelhető a kiadónktól, ráadásul a megjelenés napjáig, november 16-ig kedvezményesen juthattok hozzá. Aki lemaradt a 2022-es kiadványról, de azt is szeretné, arra is van ötletünk: az is kérhető az új mellé.

Ezzel azonban nincs vége a jó dolgoknak. A Vezess Katalógus 2023 vásárlói játékunkon is részt vehetnek, ahol egy értékes svájci karóra a nyeremény.

RENDELD MEG A VEZESS KATALÓGUST! KATTINTS A KÉPRE!