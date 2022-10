Valóságos árzuhanás jön a hazai benzinkutakon

Szerdán csökkennek a hazai üzemanyagárak, ráadásul nem is kevéssel: a benzin nagykereskedelmi ára 25, a gázolajé 22 forinttal esik. Az árváltozás várhatóan a piaci árakra is hatással lesz, ami viszont változatlan marad, az a 480 forintos hatósági ár. Ennek kivezetését az év végéig nem is tervezik.

Az árcsökkenés után a 95-ös piaci átlagára 674, míg a gázolajé 829 forint lesz.

Az első három negyedév során 41 százalékkal több 95-ös benzin fogyott az előző év hasonló időszakához képest a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatainak kútjain. A termékből közel 1168 millió liter fogyott, ezt az értéket csak a 2007-es 1194 liter haladta meg.

Normál gázolajból 37 százalékkal többet vásároltak a több mint ezer márkás – szakkifejezéssel „színes” – hazai kúton. A termékből 2,1 milliárd litert adtak el, ami soha nem látott szint.