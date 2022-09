A Renault Hungária felvásárlásának bejelentése után újabb akvizícióról és üzletfejlesztésről döntött az AutoWallis Csoport, amely egyébként az Opel, Jaguar-Land Rover, az Isuzu és a SsangYong márkák importőre Magyarországon.

A magyar tőzsdén jegyzett autós vállalat megszerezheti (versenyfelügyeletu jóváhagyástól függhet) a JóAutók.hu és Autó-Licit.hu portálokat üzemeltető Net Mobilitás Zrt-t. Az előző tulajdonos a Wallis volt, a sajtótájékoztatón elhangzottak alapján piaci áron történt a vásárlás. Ez a lépés az AutoWallis online értékesítés felé tett lépéseinek felgyorsításához szükséges.

Az AutoWallis, amely eddig elsősorban közép-kelet Európában volt érdekelt, nyugati irányba is nyit. A SsangYong importőri jogának megszerzésével belép Ausztria piacára is. A csoport 2012 óta képviseli a SsangYongot: elsőként Magyarországon, majd Romániában, Csehországban és Szlovákiában került hozzá a márka. A cég 2022 tavaszán a SsangYong magyar kiskereskedelmi piacára is belépett.

Andrew Prest, az AutoWallis Csoport Nagykereskedelmi üzletágának vezetője a szerdai sajtótájékoztatón a tervek kapcsán elmondta, hogy 2023-ban már akár ötszámjegyű értékesítést várnak az Ausztriával együtt már 5 országra bővülő portfólióban.

A bejelentések illeszkednek az AutoWallis múlt évben meghirdetett stratégiájába, melynek változatlan célja, hogy az árbevétel 2025-re a tavalyi több mint duplájára, 400 milliárd forint fölé ugorjon. 2021-ben a csoport az előzetes terveket meghaladva több mint 25000 autót értékesített. 2025-re a tervek szerint megduplázzák ezt.