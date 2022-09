2022 szeptemberétől a Suzuki S-Cross már az új hibridtechnológiával is kapható a márkakereskedésekben. A kompakt rendszer elemei az 1,5 literes dualjet benzinmotor, a motorgenerátor egység (MGU), a hatsebességes AGS automata váltó és egy tápegység (140 V-os lítiumion-akkumulátor és inverter).

Az MGU teszi lehetővé az elektromos hajtást azáltal, hogy kizárólag ez az egység hajtja az autót és segíti a benzinmotort a jármű gyorsításában. Biztosítja az elektromos hajtást hátramenetben is, valamint kitölti a nyomatékhézagot, amikor a robotizált váltó (AGS) a váltás érdekében kinyomva tartja a kuplungot. Egyenletes sebességgel történő haladás során az MGU elektromos energia generálására használja a benzinmotor teljesítményét, ami növeli az elektromos hajtás hatótávolságát és gyakoriságát.

Mostantól a Suzuki Connect alkalmazás is elérhető az autóhoz, amely minden olyan információt elküld a telefonunkra a járműről, ami fontos lehet. Az állapotra vonatkozó értesítések funkció figyelmeztet, ha elfelejtettük bezárni az ajtókat vagy lekapcsolni a világítást. Az applikáció segítségével az ajtókat távolról is be lehet zárni. Ezenkívül közvetlenül az alkalmazás kezdőlapján ellenőrizhetjük az üzemanyagszintet, a hatótávolságot és az átlagos üzemanyag-fogyasztást is.

A telefonos app azt is megmutatja a térképen, hol állítottuk le utoljára az autó motorját, ami nagy segítség, ha nem emlékszünk, hol is parkoltuk le az autót. Nagyvárosban, reptéren, külföldön ez bizony hasznos funkció. A parkoló jármű helyzetét megoszthatjuk e-mailben vagy rövid üzenetben másokkal is.

Az elmúlt 18 hónap vezetési előzményei is nyomon követhetők a programmal. Az adatok vezetők vagy utazások szerint is szűrhetők, valamint magán- vagy üzleti használat alapján is szétválaszthatók, és akár CSV-fájlként is exportálhatók. A virtuális kerítés funkcióban beállított területi és időparaméterek alapján nyomon követhetjük, amikor az autó a meghatározott területet elhagyja vagy belép oda. A kijárásitilalom-riasztás értesít, ha az autóval nem tértek haza a meghatározott időpontig.

Kétféle biztonsági értesítési funkció tudatja, ha a parkoló autót feltörték és a riasztó beindult, vagy ha a motort egy olyan időpontban indítják be, amikor feltehetően nem használják a járművet.

Természetesen a közeledő szervizekről is értesít az applikáció, ami, ha szeretnénk, időpontot is foglal nekünk az általunk választott márkaszervizbe.