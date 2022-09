Ilyen a luxus egy spártai autóban

Amikor Colin Chapman 1957-ben bemutatta a Lotus Seven sportautót, mindenki megőrült az ötletért. Mindenki, kivéve magát az alkotót, aki úgy gondolta, jobb lenne, ha még könnyebb és még erősebb volna a minimalista sportkocsi. így született meg az eredeti Super Seven.

Az alapmodellt 1973 óta a Caterham gyártja, de a Super Seven típusnév (illetve az azzal járó extra rang és képességek) egészen 2020-ig kihasználatlanul hevertek. Az akkor bemutatott Super Seven 1600 a kínálat zászlóshajójává emelkedett, most pedig két másik típussal folytatja a legendás a cég.

A Super Seven 600 és a Super Seven 2000 nevében a számok a motor lökettérfogatára utalnak. A kisebbikben ugyanaz a 0,66 literes Suzuki turbómotor dolgozik, mint a Seven 170 belépő modellben. A 85 lóerős erőforrás 6,9 másodperc alatt gyorsítja 96 km/órára a könnyű autót, a végsebesség 169 km/óra.

A Seven 360-ból származó 2,0 literes motor több mint kétszer ilyen izmos, 183 lóerős, és nem kell neki több 4,8 másodpercnél ahhoz, hogy elérje a 96 km/óra sebességet. Végsebessége 209 km/óra, és mivel az alapmodell merev hátsó tengelye helyett független De Dion hidat kapott, ez akár ki is autózható – ha pedig még igényesebbek vagyunk, más futómű-konstrukció is rendelhető, hátsó kanyarstabilizátorral, állítható bekötési pontokkal, nagyobb első fékekkel.

Mindkét típus kérhető részlegesen önzáró differenciálművel, de csak a Super Seven 2000 esetében van lehetőség arra, hogy a jobb helykínálatot biztosító, túlméretes vázzal rendeljük meg az autót.

Eddig persze semmi eltérés nincs az említett alapmodellektől. Amitől a Super Seven szuper lesz, az az igényesebb kidolgozás.

Ennek része az ajtónyílásig hátra húzódó, ívelt első kerékdob, az egyedi 14 colos keréktárcsák, a krómozott üzemanyagtöltő sapka, a fekete bőr kormánykerék, a polírozott kipufogóvég, és a LED-es hátsó lámpák.

A különleges kiadások a sztenderd fekete, piros, zöld és sárga színek mellett négy exkluzív árnyalatban – kétféle barna, egy zöld és egy kék – is elérhető. A keréktárcsák kérhetők arany színű kivitelben, a karosszéria színére fényezve, vagy egyedi árnyalatú középrésszel.

Szintén többféle árnyalatból választható az utastéri felületek (szőnyegek, műszerfal, üléskárpit, valamint váltó- és kézifékszoknya) színe.