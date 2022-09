Az idén 50 éves BMW M divízió végre valóra váltotta a rajongók álmát, hiszen nemrég bemutatták a BMW M3 Touringot, amely nem egy koncepció, nem tanulmány vagy limitált széria, hanem sorozatgyártású modell. Az 510 lóerős, prémium középkategóriás modell már Magyarországon is rendelhető,

alapára bruttó 33,6 millió Ft.

Az első BMW M3 “kombi” hozza a szedán és coupé M-es modellek menetdinamikáját. Míg az M3 szedán 480 és 510 lóerős kivitelben egyaránt elérhető, a kombi csak a növelt teljesítményű Competition verziót kínálja. Az összkerékhajtás az alapkiépítés része, és ahogy a szedánnál, az ESC kiiktatásakor tisztán hátsókerék-hajtásúvá válik az autó. A szuperkombi 3,6 mp alatt gyorsul 100 km/órára, ahonnan további 9,3 másodpercig tart elérni a 200-at. A végsebesség az M Driver csomag megrendelése esetében 280 km/óra, egyébként marad a sztenderd 250 km/órás korlátozás.

Alapfelszerelés az adaptív lengéscsillapítókkal szerelt sportfutómű, valamint a változó áttételű kormánymű; felárért éppúgy kérhető karbon-kerámia fékrendszer, mint versenypályára optimalizált abroncsszett.

Nem kell külön megrendelni a közös, ívelt üvegpanel alá rendezett digitális műszeregységet és központi multimédiás monitort (előbbi 12,3, utóbbi 14,9 colos képátlóval), opciós tartozék ellenben az M-funkciókkal gazdagított head-up kijelző. A kombi ugyanazokat az M-specifikus funkciókat kínálja, mint a szedán, így van köridőmérés, driftelemzés, és így tovább.

Szintén pluszpénzt kérnek a képeken látható, szénszálas vázszerkezetű M-kagylóülésekért, amelyekbe versenyövek is befűzhetők; alaphelyzetben fűthető M-sportülések járnak a kombihoz. Apropó, kombi: hiába sportautó, az M3 Touring csomagszállításban is ugyanolyan ügyes, mint bármely alapmotorizáltságú kivitele. Az 500 literes csomagtartó 40:20:40 arányban osztva dönthető hátsó ülések jóvoltából 1510 literre bővíthető, opcióként pedig ehhez a modellhez is kérhető az a csúszásgátló rendszer, amely a padlóból kiemelkedő, gumírozott sínekkel akadályozza meg, hogy például éles kanyarban elmozduljanak a csomagok.

A BMW “titkos” raktárában egyébként áll már egy M3 Touring, még az E46-os szériából, de abból ez az egyetlen példány készült. A gépháztető alatt természetesen ugyanaz az S54B32-es 3,2 literes, sorhatos dolgozik, mint a szériaváltozatokban, 343 lóerővel, amely durván 5 másodperc alatt gyorsítja 100 km/órás sebességre az autót.