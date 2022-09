A kifejezetten használt autók biztosítására szakosodott Warrantywise évről évre összeállítja a használt személygépkocsik megbízhatósági rangsorát.

Ehhez a szervezet kiterjesztett garanciális konstrukciója keretében benyújtott javítási igények számát és jellegét összegzik. Csak azokat a típusokat és évjáratokat veszik figyelembe, amelyeknek legalább 100 példánya szerepel portfoliójukban.

Ennek értelmében a legkevesebb baj – hiszen nincs új a nap alatt – a Honda Jazz városi kisautóval akad. A japán modell a maximálisan adható 100 pontból 93,7-et szerzett meg. Ez volt az egyetlen típus, amely 90% fölött teljesített. A top10-et az alábbi táblázat tartalmazza.

Helyezés Modell Pontszám (%) 1 Honda Jazz 93,7 2 Mazda 2 89,9 3 Toyota Auris 89,7 4 Mazda MX-5 86,5 5 Toyota Aygo 85,5 6 Kia Ceed 85 7 Kia Rio 84,9 8 Suzuki Alto 83,9 9 Hyundai i20 82,5 10 Peugeot 107 81,6

A legjobbak mellett a legrosszabbakat is felsorolták; a feltételek ugyanazok voltak. Az eredményhez kétségtelenül hozzájárultak a magas szervizköltségek is – a sereghajtók között akár 24 ezer angol fontot, azaz 11,2 millió forintot megközelítő javítási számlák is akadtak –, ám ezek annyira piacspecifikusak, hogy cikkünkben nem tüntettük fel ezeket. Ugyanakkor meglepő, hogy a legrosszabb tíz autó között nem csupán nagy teljesítményű prémium- és luxusautók szerepelnek…