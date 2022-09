Erre jó példa a Cupra Leon Sportstourer, mely 3,7 másodperccel hamarabb futja le a Hockenheimringet, mint elődje, de a Volkswagen Golf R Variant esetében még ennél is nagyobb a különbség: legújabb generációja a stopperóra tanúsága szerint egyenesen 5,5 másodpercet vert rá az előzőre. Így hát bátran kijelenthetjük a legújabb Sport Auto magazinban olvasható két modell versenypályás összehasonlító tesztjét látva, hogy régebben még csak praktikusak voltak, most már kimondottan szórakoztatóak is – a Golf R Variant esetében ráadásul elképesztő a fejlődés.

Vannak azonban, „akik” a régi módszerekben hisznek: itt van egy rokonszenves kis kupé, amely látványosan dacol az általános turbótrenddel, a mindent uraló elsőkerék-hajtással és általában a szürkeséggel. Azzal együtt, hogy Toyota GR86-ra változott a neve, sokkal több annál, mint ami volt, határozottan különbözik az eddigi GT86-tól.

Feledkezzünk meg egy időre a villanyos jövőről, és adjuk át magunkat a benzingőzös mának! Élvezzük ki maradéktalanul mindazt, amit nyújtani tud nekünk a Pagani Huayra R a maga hatliteres, 850 lóerős V12-es szívómotorjával, melynek csodálatos a feltétlen pörgőssége, a gáz finom adagolhatósága és az a lendület, amivel még a névleges fordulatszám közelében is tör és csak tör előre az autó! Az ellentétes irányba vezető hosszú egyenes szakaszon padlógáz közben villámgyorsan hármasba, majd négyesbe kapcsol a váltó. Részletes bemutatás a Sport Autóban.

Aki már látott videót – a videómegosztók tele vannak vele – Walter Röhrlről, ahogy mintegy megkergült orgonaművész zsonglőrködik a pedálokkal, a szívébe zárja egyébként ezt a nagyon kedves és szerény embert. Egyébként a Mercedes türelmetlenségének tudható be, hogy Walter Röhrl a Porsche 924 Carrera GTS-nek a volánja mögött kötött ki – még 1981-ben. A magazin cikkéből kiderülnek a részletek, hogy mik történtek akkoriban… Annyi spoiler, hogy a Walter nem érti, hogy a Porschénál miért ragaszkodnak még mindig hozzá. A választ is megadja: „…mert mindig azt mondom, amit gondolok”.

Rendkívül felvillanyozó volt, amit az Audi RS3 és a BMW M240i nyújtott a Hockenheimringen. Teljesen felhőtlen azért nem volt a móka, az Audinál a kiválasztott gumigarnitúra, a BMW-nél a fékrendszer bizonyult a gyenge láncszemnek. De az egész „kísérlet” csodásan sikerült.

Újságíró kollégáink és a Dörr, Európa legnagyobb sportkocsi-kereskedőcége, mely sikeres motorsportcsapatot is működtet egyben, közösen álltak rajthoz az idei 24 órás Nürburgring-versenyen. Előtte még megvizsgálták a Sport Auto munkatársai, miben különbözik egymástól az ott bevetett Vantage GT4 és annak utcai változata, az Aston Martin Vantage F1 Edition.

Saját megfogalmazása szerint „menetdinamikai update”-et hajtott végre a BMW az M135i-n. Mi sem természetesebb, mint hogy egyből kipróbáltuk az autót, és megnéztük, érezhető-e a menettulajdonságain a változtatások hatása.

Az mindenképpen közös a magazinban egyszerre tesztelt négy autóban, az Audi TTS-ben, a Toyota Supra 2.0-ban, az Alpine A110 S-ben és a Porsche Caymanban, hogy mindegyik négyhengeres turbómotorból meríti az erejét, és tömény vezetési élménnyel ajándékozza meg az embert. De vajon miben különböznek egymástól? Ez is kiderül. Illetve ezen kívül még sok-sok tízezer lóerőről olvashatnak a már megjelent és országszerte kapható friss Sport Auto magazinban.