Még az év vége előtt bemutatja az e-TNGA platformra épülő második, tisztán elektromos típusát a Toyota. A bZ3-ast Kínában fogják gyártani, helyi beszállítóktól származó elektromos komponensekkel, így bár a Toyota továbbra sem kommunikál a középkategóriás szedánról, a kínai Ipari Minisztérium egy sor fényképet, valamint néhány alapadatot közölt az autóról.

A bZ3 teljes egészében a bZ4X által kijelölt formai irányt követi, és minimális eltérésektől eltekintve megegyezik a bZ SDN tanulmányautóval, amit tavaly mutatott be a Toyota. Az autó a szabadidőjárműnél is nagyobb lesz, félúton a Corolla és a Camry között, de az utóbbinál is nagyobb tengelytávval.

bZ3 bZ4X Corolla Camry Hosszúság (mm) 4725 4690 4630 4885 Szélesség (mm) 1835 1860 1780 1840 Magasság (mm) 1475 1650 1435 1445 Tengelytáv (mm) 2880 2850 2700 2825

A belső térről nem közöltek fényképeket, ám korábbi megfigyelők szerint a bZ4X fekvő érintőképernyője helyett álló formátumú monitort kap a szedán, a kormánykerék tetejét pedig lelapították, hogy a vezető könnyebben rálásson a műszerekre.

Fontos különbség, hogy míg a bZ4X első- és összkerékhajtással rendelhető, a bZ3-ast kizárólag hátsókerék-hajtással szerelik, motorja 184 és 243 lóerős lehet. A végsebesség 160 km/óra. Az akkumulátor is új a crossoverhez képest; a nagy energiasűrűségű, kis helyigényű egység javítja a helykínálatot.

A bZ3 világpremierjére valamikor novemberben, Kínában kerül sor.