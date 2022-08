Néhány napja jelentette be a Független Benzinkutak Szövetsége, hogy a hozzájuk tartozó és őket támogató benzinkutak augusztus 19-20-án az üzemanyag-kiszolgálást szüneteltetni kényszerülnek. A szövetség elnöke szerint a kialakult ellátási hiányok, bizonytalanságok és a ki nem fizetett anyagi támogatások miatt kényszerülnek erre a lépésre.

Az elmúlt hetek tankolási problémái tovább fokozódhatnak azzal, hogy a 2000 magyarországi benzinkútból 5-600 kiesik a hétvégén – mondta el Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője az ATV-nek adott legfrissebb interjúban:

“Az emberek sokszor túlvásárolják magukat, de senkinek nem javasolja, hogy otthon tárolja az üzemanyagot” – mondta Bujdos.

Az ügyvezető úgy látja, a hatósági ár nem fenntartható, ezt az is mutatja, hogy a stratégiai készletek értékesítésében is csak a cégek töredéke vállalta annak az értékesítését hatósági áron, hiszen ez a nagy- és kiskereskedőknek is komoly veszteséget okoz. Szerinte sokat tudna segíteni az exportált üzemanyag mennyisége a kis benzinkutaknak, ők ugyanis jelenleg az igényeik 50 százalékát kapják meg, ami sokszor már a hét közepén elfogy.

Bujdos szerint a hatósági ár eltörlése sokat javítana az ellátási helyzeten, de amíg az olaj ára a jelenlegi szinten van, és a forint is stagnál, addig nem lehet arra számítani, hogy a piaci ár jelentősen csökkenni fog.