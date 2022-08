A további, előkészítés alatt álló projektek megvalósításának menetrendjét újraütemezik és felülvizsgálják a szakemberek a kormányzati rendelések alapján. Valamennyi érintett és a közútkezelő is azon dolgozik, hogy a szükséges források rendelkezésre állása esetén újabb projektek indulhassanak el – hangsúlyozta a Magyar Közút.

Nemcsak a kopóréteget cserélik ki, hanem szükség esetén a kötő- és alaprétegeket is újraépítik, megerősítik, illetve az út menti környezetet, árkokat, vízelvezető rendszereket is rendbe teszik, továbbá új burkolati jelekről, táblák kihelyezéséről is gondoskodnak.