Tudjuk le gyorsan a számokat: a Rodin Cars új pályaversenyautója, az FZero 4,0 literes, V10-es hibrid hajtáslánca 1176 lóerős csúcsteljesítményre képes, miközben az autó száraz (azaz üzemanyag, kenőanyagok és egyéb folyadékok nélküli) tömege 698 kg. Ez azt jelenti, hogy kilogrammonként 1,662 lóerő mozgatja az autót – máshogy megközelítve 10 lóerőre 4,2 kg jut csupán. A Forma-1-es autók száraz tömege ezzel szemben jelenleg 798 kg, amire nagyságrendileg 1000 lóerő jut, azaz 10 lóerő majdnem kétszer akkora tömeget, durván 8 kilogrammot hoz mozgásba.

Az F1-es autók Trabantok ehhez a Batmobilhoz képest Az F1-es autók Trabantok ehhez a Batmobilhoz képest 1 /5 Az új-zélandi Rodin Cars második autója már 2023 nyarán piacra kerül, legfeljebb 27 példányban Az új-zélandi Rodin Cars második autója már 2023 nyarán piacra kerül, legfeljebb 27 példányban Fotó megosztása: 2 /5 Fotó megosztása: 3 /5 Fotó megosztása: 4 /5 Fotó megosztása: 5 /5 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Rodin FZero végsebessége a tervek szerint meghaladja az 580 km/órát. Ennek persze közúton semmi értelme, de emiatt nem is kell aggódniuk a vezetőknek: a tervezők egyáltalán nem gondolkodtak közúti homologizációban, az FZero kizárólag zárt versenypályán használható. Az árról még nincs információ, azt viszont tudjuk, hogy bármilyen magas lesz is (mert magas lesz), nem csak a komplett versenyruházatot és a versenyzői oktatást foglalja majd magában, hanem a jármű tárolását és szállítását is.

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK Hosszúság (mm) 5500 Szélesség (mm) 2200 Magasság (mm) 1130 Nyomtáv, elöl (mm) 1852 Nyomtáv, hátul (mm) 1790 Tengelytáv (mm) 3000 Száraz tömeg (kg) 698 MOTOR Lökettérfogat (cm3) 4000 Furat x löket (mm) 86 x 68,8 Max. motorteljesítmény

(LE@1/perc) 1000@9000 Max. forgatónyomaték

(Nm@1/perc) 910@ 7250 Hibrid villanymotor

teljesítménye (kW) 130 Max. rendszer-

teljesítmény (LE) 1176 Max. rendszer-

nyomaték (Nm) 1026 Max. fordulatszám

(1/perc) 10 000 Sűrítési viszony 10:1 Üzemanyag-

befecskendezés Bosch, közvetlen,

200 bar Fojtószelep Bosch, elektronikus

(drive-by-wire) Hajtáslánc

össztömege (kg) 132 kg (szívó- és kipufogó

rendszerek nélkül)

Az autó komplett vázszerkezete, karosszériája és futóműve karbon kompozitokból készül majd. Az egyedi fejlesztésű sebességváltó nyolcfokozatú, tömege mindössze 66 kg. Házát additív gyártási módszerrel (3D nyomtatóval), titánból készíti a Rodin Cars. Elöl és hátul egyaránt 380 mm átmérőjű karbon tárcsákat találunk, a féknyergek (elöl hat, hátul négy dugattyúval) titánból készülnek. A verseny-ABS és kipörgésgátló adott. Az autó értelemszerűen regeneratív fékrendszerrel is rendelkezik.

A 18 colos keréktárcsákat magnéziumból gyártja az OZ Racing, paramétereik megfelelnek az F1-es előírásoknak. Gyárilag slick Avon versenygumikat szerelnek az autóra, de természetesen időjárástól függően bármilyen egyéb keverék és/vagy mintázat is kérhető.

A végére hagytuk a legmegdöbbentőbb számadatot: az autó aerodinamikai csomagja bizarr, ám hatásos: a legnagyobb elérhető leszorítóerő 4000 kg. Négy tonna. Egy 700 kilós autóra.