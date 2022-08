Sokkal több Ferrarival lehet gond, mint sejtették

Amikor a Ferrari 2021 novemberében a 458-as és 488-as szériák nem egészen tízezer példányára visszahívási kampányt indított, még nem igazán tudták, mi okozza a problémát – azt viszont igen, hogy a fékrendszerből titokzatos okokból eltűnt a fékfolyadék.

Fél évvel és még néhány ezer visszahívott autóval később már megvolt a válasz: a gondot a fékkör feltöltő tartályának fedele okozta. Ebből ugyanis kifelejtették a nyomáskiegyenlítő membránt, így amikor a fékfolyadék felmelegedett, a megnövekedő nyomás miatt kitágult a tartály, és tömítetlenné vált a rendszer. Fékfolyadék nélkül pedig nem működik a fékszervó, ez esetben pedig a lépéstempónál magasabb sebességekről gyakorlatilag megállíthatatlanná válnak az autók.

A napokban viszont nem várt fordulatot vett az ügy: kiderült, hogy nem csak a 2010 és 2015 között gyártott 458-asok, illetve a 2016-és 2019 között elkészült 488-asok érintettek, hanem egészen 2005-ig visszamenőleg a Ferrari jóformán minden típusa, a 612 Scagliettitől kezdve az F430-ason át a hiperhibrid LaFerrariig.

A most kiadott, újabb visszahívásban így már 24 ezer autó szerepel, ami magában foglalja az eredeti 10 ezret is. Ez azonban csak az észak-amerikai piacra vonatkozik, így elképzelhető, hogy Európában és Ázsiában egyéb típusok is bekerülhetnek a kampányba.