A héten aláírták a katatörvény módosítását, mely ellen péntek délelőtt autósoktatók tüntettek Budapesten, a Hősök terén. A körülbelül 4000 autósoktató háromnegyede eddig katásként számlázott az autósiskoláknak, ám a változás értelmében szeptember 1-jétől már csak átalányadózásra lesz lehetőségük, ami az adóteher megnégyszerződését jelenti.

Az ATV Híradónak Köves Szilárd, a tüntetés szervezője levezette, hogy amíg mindenki más megkapta a 80-20 százalékos átalányadót, ők a 40-60-os átalányadó határa alá esnek, hiába dolgoznak ugyanúgy autóval.

Köves kijelentette, hogy amennyiben nem változik a helyzet, a kata-adózás korlátozása a jogosítványok árán is éreztetheti a hatását. Azzal ugyanis, hogy az autósoktatók kénytelenek lesznek áthárítani megnövekedett terheiket, az sem kizárt, hogy 30 százalékkal emelkedik majd a jogosítványszerzés költsége Magyarországon.

Pedig már a múlt hónapban – mielőtt még kiderült volna a törvénymódosítás – is arról számolt be a Vezess, hogy a dráguló alkatrészek miatt meredeken emelkedhet a hazai B kategóriás képzések anyagi vonzata. A helyzetet ráadásul tovább fokozhatja, amennyiben október 1-je után nem hosszabbítják meg az üzemanyagokra (is) vonatkozó ársapkát. A részletekről itt írtunk: