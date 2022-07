Több szempontból is nagyon érzékeny a jelenlegi üzemanyag-ellátási helyzet, mivel a hazai import jelentős része kiesett, a nyár pedig kiemelt forgalmú időszak, 30-40 százalékkal nő a kereslet a vakációk kezdete után – mondta a Portfoliónak Ratatics Péter, a Mol magyarországi operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója.

Pillanatnyilag nincs üzemanyaghiány, de semmi nem garantálja, hogy ez így is marad. Több szempontból is nagyon érzékeny a jelenlegi helyzet”

– fogalmazott Ratatics.

Az ársapka miatt a hazai import jelentős része kiesett, mert a külföldi nagykereskedők nem érdekeltek abban, hogy ezen az áron értékesítsék az üzemanyagot. Tulajdonképpen egylábú lett az ország, csak a Molra lehet számítani: egy komolyabb fennakadás vagy műszaki hiba esetén pedig a stratégiai készletekre kell majd támaszkodni, melyek szintén végesek.

“Az orosz kőolajembargó miatt Európában nem zárható ki az időszakos áruhiány, mert Oroszország szerepe az üzemanyagimportban is jelentős. Az európai dízelpiac 10 százaléka is orosz eredetű. Magyarországon is átlagosan 10-15 százalékkal több dízelt fogyasztunk, mint amennyit képesek vagyunk itthon előállítani” – mondta Ratatics.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a schwechati finomító karbantartási újraindulása nem sikerült: várhatóan több hónapot csúszik, ezért úgy számolnak, hogy az OMV időszakosan nem lesz képes annyi terméket importálni, mint korábban. Fontos az is, hogy a finomítókban rendszeresen karbantartásokat, leállásokat kell végezni. Ez a normál üzemmenet része, így a Molnak is meg kell csinálnia a kötelező karbantartásokat: Pozsonyban július 20-ig tart a finomítói leállás, a Dunai Finomító pedig augusztusban és októberben nagyjából egy-egy hónapra részlegesen leáll.

Ez azt jelenti, hogy a dízeltermelés augusztusban a harmadára fog csökkenni.

“Ez minden évben így van, de ehhez tervezni kell, számolni, és fel kell készülni.

Átmeneti kiürülések már most is előfordulnak a Mol kutakon, de ezeket egyelőre pár órán belül kezelni tudjuk”

– vázolta a helyzetet az igazgató.