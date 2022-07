A Ford építi a VW pick-upját

Teljesen újragondolták a Volkswagen Amarokot, melynek legújabb változatát csütörtökön mutatta be a wolfsburgi márka. A pick-upnak gyakorlatilag semmilyen közös vonása nincsen az elődjével, melyből 2010 óta több mint 830 ezer darabot adtak el világszerte. A legnagyobb újítást kétségkívül az jelenti, hogy a Ford-Volkswagen-megállapodás jegyében az új Amarok a Ford frissített, T6-os platformját kapta, mely a Ranger alapját is képezi.

Ugyanakkor a Volkswagen maximálisan arra törekedett, hogy saját identitást adjon neki. Egy-, illetve kétkabinos kivitelben is elérhető az Amarok, utóbbi hossza már 5350 milliméter lesz, ami a korábbi változatnál közel 10 centiméterrel hosszabb. Ennek megfelelően a tengelytávja is hosszabb lett 173 mm-rel, mely így már 3270 mm, aminek azért is van jelentősége, mert a hosszabb tengelytával a túlnyúlások lerövidültek, így terepképesebbé válik. A szélessége azonban csökkent – igaz, csak 34 mm-rel –, de még így is 1910 mm. A magassága nőtt egyetlen centiméterrel (1888 mm-re), de ez függ a kerék- és abroncsmérettől is. A szabvány Amarokok egyébként 17”-os kerekeket kapnak, ám most először a 21”-os könnyűfémfelni-szett is elérhetővé válik.

A megnövelt tengelytáv mellett még inkább segít az Amaroknak megküzdeni az akadályokkal, hogy a gázolási mélységet 500-ról 800 mm-re növelték, mindemellett az összkerékhajtás már az alapfelszereltség része lesz, habár régiótól függően olcsóbb, hátsókerék-hajtású belépőmodellt is értékesítenek majd.

Motorválasztástól függően akár 3,5 tonnát is képes lesz elhúzni. Összesen négyféle dízel- és egyféle benzinmotort kínálnak hozzá, valamennyi esetben turbófeltöltéssel. Az afrikai piacon a 148 lóerős, 2,0 literes TDI-vel, más piacokon pedig annak 168 lóerős változatával fogják kínálni. A drágább dízelüzemű Amarokot már egy biturbós, négyüzemű hajtáslánc hajtja, 201, illetve 207 lóerős teljesítménnyel. A csúcsot pedig a 3,0 literes, V6-os dízelmotor jelenti, amihez 238, valamint 247 lóerőt ígérnek. A 2,3 literes benzinmotor 298 lóerős teljesítményre lesz képes, már ahol ezt igénylik.

Minden 207 lóerősnél erősebb hajtáslánchoz alapból jár a tízfokozatú automata sebességváltó, a többihez pedig hatfokozatú automata, valamint öt- vagy hatsebességes, kézi váltót kínálnak.

Az Amarok teherbírása 1160 kilogrammra nőtt, míg a tető 350 kg-nyi statikus terhelést bír el – így a tetőre például négyszemélyes tetősátor is szerelhető, mely hivatalosan elérhető a Volkswagen kínálatában, de ugyancsak választható a platóra helyezhető keménytető.

Amellett, hogy kívülről, belülről is teljesen megújult a Volkswagen sárdagasztója, kezdve a függőlegesen elhelyezett infotainment-rendszerrel, melynek alapját a Ford SYNC 4 (enyhén módosított) változata adja. Az érintőképernyő – felszereltségtől függően – 10 vagy 12 hüvelykes, mely közvetlenül a digitális műszerfal mellett helyezkedik el, ami az olcsóbb modellek esetében 8”-os, egyébként pedig 12” az átmérője.

Több mint 20 különböző vezetéstámogató rendszer található az autóban, a mátrix LED-fényszórók és a Harman Kardon audiorendszer mellett, ami a márkán belül egyedülálló.

A 2023-as Amarokkal a Volkswagen egyik célja, hogy ötféle néven, ezzel együtt pedig stílusban értékesítse: ezek az Amarok, a Life, a Style, a kifejezetten off-road-specifikus PanAmericana és a luxusorientált Aventura.

A vadonatúj Amarok gyártása szeptemberben, a Ford dél-afrikai üzemében kezdődik, ugyanakkor ezzel párhuzamosan az első generációs modellek összeszerelése is folytatódik Argentínában, a dél-amerikai piac részére. Habár a Ford az év korábbi részében piacra dobta a Ranger SUV-verzióját, az Everestet, a Volkswagen leszögezte, hogy nem tervez városi terepjárót készíteni az Amarokból.